Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta susține că Diana Buzoianu e vinovată de Criza apei: „Să bagi apă nepotabilă înseamnă să faci o crimă”

Victor Ponta susține că Diana Buzoianu e vinovată de Criza apei: „Să bagi apă nepotabilă înseamnă să faci o crimă”

03 dec. 2025, 22:22, Actualitate
sursa foto: Mediafaxfoto

Victor Ponta, fostul premier al României, susține Diana Buzoianu, ministrul Mediului, e vinovată de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița, acolo unde 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă din cauza unor lucrări.

Verificați, noul director general al Apelor Române a fost numit direct de doamna ministru Buzoianu în 13 septembri. L-a dat afară pe cel de dinainte pe motiv nu folosește banii din PNRR. Pe cel nou interimar cum este l-a pus și i-a spus îi dea drumul la lucrări în octombrie. Toată lumea i-a spus dacă începe în octombrie nu se termină și se rămâne fără apă în localități. Doamna ministru a cerut se bage apă nepotabilă pe țevi. bagi apă nepotabilă înseamnă faci o crimă. Asta s-a întâmplat, domnul președinte Nicușor Dan are datele pe care le am și eu. Faptul s-a pus această presiune pe un director interimar facă ceva ce specialiștii spun nu trebuie se facă arată foarte multă incompetență„, a declarat Victor Ponta la România TV.

„Eu mi-am dat demisia pentru un incendiu la un club privat. Acum tragedia e la Ministerul Mediului. Dacă pierdem vremea spălăm un ministru și nu ascultăm specialiștii, oamenii ăștia vor suferi încă șase luni de zile„, a mai spus Ponta.

Ce spune Diana Buzoianu despre criza apei

Alimentarea cu apă potabilă în localițățile din Prahova și Dâmbovița urmează fie reluată de luni, după finalizarea etapelor tehnice de tratare, a spus ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu, a dat miercuri, la Digi24, noi detalii despre situația alimentării cu apă potabilă în Prahova și Dâmbovița, după criza care a afectat mii de gospodării.

Calendarul estimat de toate autoritățile, în toate comisiile tehnice care au avut loc până acum, este de luni. Și suntem în acest calendar în care, repet, astăzi deja suntem, în acest moment, a trecut de mai bine de jumătate prima etapă de tratare a apei,” a declarat ministra.

„Sunt procese chimice și fizice care trebuie se întâmple. Nu pot să dau explicații tehnice mai mult decât atât. Una dintre problemele pe care le-am identificat și pe care le-am și menționat public a fost de la zi la zi acești experți au dat alte cifre cu privire la termenul, timpii care sunt necesari pentru tratare,” a mai spus ea.

Totodată, Diana Buzoianu a mai spus și autoritățile locale și operatorii de apă trebuie își asume noul calendar, care deja a fost prelungit.

Sperăm absolut toată lumea, Hidro Prahova, ESZ, au luat toate măsurile necesare ca aceste etape fie cât mai rapid parcurse și ne încadrăm în calendarul ultim pe care l-au dat dumnealor. Având în vedere, repet, că inițial zisese la 72 de ore, de 3 zile, zic același lucru și anume se vor încadra în 6 zile,” a mai adăugat Diana Buzoianu.

Conform ministrului, înaintarea procesului de tratare este monitorizată în timp real, iar luni furnizarea apei potabile ar trebui să fie reluată treptat în localitățile afectate.

Autorul recomandă:

Toți știau. Din octombrie. Gândul publică documentele care aruncă în aer minciunile Dianei Buzoianu în Criza Apei de la Barajul Paltinu. Pe 22 octombrie, Ministerul Mediului, Apele Române, Hidroelectrica s-au întâlnit la Paltinu să discute urgența

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Un livrator de mâncare a rămas fără loc de muncă din cauză că aplicația pe care o folosea zilnic nu îi mai recunoștea chipul
22:41
Un livrator de mâncare a rămas fără loc de muncă din cauză că aplicația pe care o folosea zilnic nu îi mai recunoștea chipul
ACTUALITATE Unde s-a ascuns avocatul care și-a aruncat iubita pe geam de polițiștii care au venit să-l ducă la închisoare
22:05
Unde s-a ascuns avocatul care și-a aruncat iubita pe geam de polițiștii care au venit să-l ducă la închisoare
FINANCIAR La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul Ilfov. Au doar 22 de metri pătraţi
21:36
La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul Ilfov. Au doar 22 de metri pătraţi
POLITICĂ Cum răspunde Anca Alexandrescu la acuzațiile că ar fi lucrat cu președinți PSD: „Primele idei suveraniste au fost în vremea lui Adrian Năstase”
21:01
Cum răspunde Anca Alexandrescu la acuzațiile că ar fi lucrat cu președinți PSD: „Primele idei suveraniste au fost în vremea lui Adrian Năstase”
Mediafax
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
Când a depistat Roxana Moise boala nemiloasă, de fapt Ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Salariul minim, în funcție de vechime și studii. Cum ar putea crește veniturile angajaților români. BNS a avizat favorabil propunerea
Mediafax
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că oamenii împart gene comune cu o rasă de câini

Cele mai noi