Victor Ponta susține că Diana Buzoianu e vinovată de Criza apei: „Să bagi apă nepotabilă înseamnă să faci o crimă”

Victor Ponta, fostul premier al României, susține că Diana Buzoianu, ministrul Mediului, e vinovată de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița, acolo unde 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă din cauza unor lucrări.

„Verificați, noul director general al Apelor Române a fost numit direct de doamna ministru Buzoianu în 13 septembri. L-a dat afară pe cel de dinainte pe motiv că nu folosește banii din PNRR. Pe cel nou interimar cum este l-a pus și i-a spus să îi dea drumul la lucrări în octombrie. Toată lumea i-a spus că dacă începe în octombrie nu se termină și se rămâne fără apă în localități. Doamna ministru a cerut să se bage apă nepotabilă pe țevi. Să bagi apă nepotabilă înseamnă să faci o crimă. Asta s-a întâmplat, domnul președinte Nicușor Dan are datele pe care le am și eu. Faptul că s-a pus această presiune pe un director interimar să facă ceva ce specialiștii spun că nu trebuie să se facă arată foarte multă incompetență„, a declarat Victor Ponta la România TV. „Eu mi-am dat demisia pentru un incendiu la un club privat. Acum tragedia e la Ministerul Mediului. Dacă pierdem vremea să spălăm un ministru și nu ascultăm specialiștii, oamenii ăștia vor suferi încă șase luni de zile„, a mai spus Ponta.

Ce spune Diana Buzoianu despre criza apei

Alimentarea cu apă potabilă în localițățile din Prahova și Dâmbovița urmează să fie reluată de luni, după finalizarea etapelor tehnice de tratare, a spus ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu, a dat miercuri, la Digi24, noi detalii despre situația alimentării cu apă potabilă în Prahova și Dâmbovița, după criza care a afectat mii de gospodării.

„Calendarul estimat de toate autoritățile, în toate comisiile tehnice care au avut loc până acum, este că de luni. Și suntem în acest calendar în care, repet, astăzi deja suntem, în acest moment, a trecut de mai bine de jumătate prima etapă de tratare a apei,” a declarat ministra. „Sunt procese chimice și fizice care trebuie să se întâmple. Nu pot să dau explicații tehnice mai mult decât atât. Una dintre problemele pe care le-am identificat și pe care le-am și menționat public a fost că de la zi la zi acești experți au dat alte cifre cu privire la termenul, timpii care sunt necesari pentru tratare,” a mai spus ea.

Totodată, Diana Buzoianu a mai spus și că autoritățile locale și operatorii de apă trebuie să își asume noul calendar, care deja a fost prelungit.

„Sperăm că absolut toată lumea, Hidro Prahova, ESZ, au luat toate măsurile necesare ca aceste etape să fie cât mai rapid parcurse și să ne încadrăm în calendarul ultim pe care l-au dat dumnealor. Având în vedere, repet, că inițial zisese la 72 de ore, de 3 zile, zic același lucru și anume că se vor încadra în 6 zile,” a mai adăugat Diana Buzoianu.

Conform ministrului, înaintarea procesului de tratare este monitorizată în timp real, iar luni furnizarea apei potabile ar trebui să fie reluată treptat în localitățile afectate.

