Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta vorbeşte despre motivul real al retragerii trupelor americane din România: „Ce să zic? V-o zic cu durere în suflet”

Victor Ponta vorbeşte despre motivul real al retragerii trupelor americane din România: „Ce să zic? V-o zic cu durere în suflet”

Luiza Dobrescu
30 oct. 2025, 11:26, Actualitate
Victor Ponta vorbeşte despre motivul real al retragerii trupelor americane din România:

Victor Ponta a vorbit miercuri despre motivul real al retragerii trupelor americane de pe teritoriul românesc. În ţara noastră vor rămâne dislocaţi în jur de 1.000 de militari americani.

Fostul premier a criticat maniera de abordare a actualului guvern în privinţa relaţiilor externe şi a securităţii naţionale.

„Președintele nostru nou ales, cel care trebuie să ne apere de ruși împreună cu USR-ul, n-a fost la Casa Albă, așa cum a fost președintele Poloniei, n-a primit niciodată asigurări și iată că se retrag jumătate din soldații americani. Înțeleg că o să vină soldați francezi. O să ne coste probabil și mai mult. Apropo de bani și de investiții”, a spus Victor Ponta la RTV.

Acesta n-a uitat s-o menţioneze nici pe Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, ca fiind unul dintre factorii care au dus la acest rezultat.

„Ce să zic? V-o zic cu durere în suflet. Faptul că de fiecare dată propaganda asta, că sunt aceiași propagandiști, care ni i-au dus și pe Băsescu și pe Iohannis, acum și pe Nicușor Dan. Faptul că propaganda asta prinde la o categorie de români care odată la 5 ani se lasă păcăliți, veniți la vot să ne salvați de Rusia.

Păi, mai mare greșeală decât să pui în fruntea țării niște oameni care urăsc America, care critică America, care detestă administrația americană, nu se putea. Și totuși am făcut-o. Da, e un mesaj foarte puternic. Consecințele trebuie să le calculăm. Ce înseamnă cât bani o să cheltuim, cine ne ajută dacă nu ne ajută americanii. Dar trebuie să calculăm până la urmă și faptul că acești indivizi din propagandă care au dus-o bine cu Băsescu, care au dus-o bine cu Iohannis, care o duc bine acum cu Nicușor, totuși reușesc să prostească de fiecare dată, odată la 5 ani niște milioane de de români, după care plătim toți prețul acesta”, a mai spus Ponta, la România TV.

Victor Ponta a reamintit şi de momentul întâlnirii dintre Ţoiu şi secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, care, în opinia fostului premier, nu a avut deloc un rezultat fericit şi concret, pentru România.

„Vă reamintesc și despre discuția doamnei Țoiu după faimoasa întâlnire cu Marco Rubio(…)Vă dau o veste proastă. Vor face în continuare lucrurile astea”, a mai spus fostul premier.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce ascunde retragerea americană. România riscă marginalizarea la Marea Neagră

Impactul retragerii americane, analizat de generalul-maior (r) Dan Grecu. „Semnalul nu ne bucură”. „Ajungem astăzi să convocăm un Consiliu Suprem de Apărare restrâns, când știam asta din februarie?”

Citește și

INEDIT S-a autoproclamat cel mai tânăr „președinte” din lume. Apoi a fost deportat. Britanicul care și-a creat propria „țară” pe Dunăre
10:55
S-a autoproclamat cel mai tânăr „președinte” din lume. Apoi a fost deportat. Britanicul care și-a creat propria „țară” pe Dunăre
VIDEO EXCLUSIV HAOS și îmbrânceli la Catedrala Mântuirii Neamului. Credincioșii au forțat intrarea după ore întregi de așteptare
10:33
HAOS și îmbrânceli la Catedrala Mântuirii Neamului. Credincioșii au forțat intrarea după ore întregi de așteptare
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Trump negociază un acord de putere cu CHINA”
10:30
Dan Dungaciu: „Trump negociază un acord de putere cu CHINA”
POLITICĂ Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui critică dur măsurile lui Bolojan: „A fost o greșeală FATALĂ, dezastruoasă pentru români”
10:22
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui critică dur măsurile lui Bolojan: „A fost o greșeală FATALĂ, dezastruoasă pentru români”
DETALII EXCLUSIVE ANALIZA care ar putea face lumină în cazul decesului Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalul Județean de Urgență Buzău. Zece persoane audiate după moartea doctoriței. Ipotezele anchetatorilor
10:21
ANALIZA care ar putea face lumină în cazul decesului Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalul Județean de Urgență Buzău. Zece persoane audiate după moartea doctoriței. Ipotezele anchetatorilor
Mediafax
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Digi24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mașinile cu cele mai slabe rezultate la testele de siguranță
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cel mai vechi club de fotbal din lume?