Victor Ponta vorbeşte despre motivul real al retragerii trupelor americane din România: „Ce să zic? V-o zic cu durere în suflet”

Victor Ponta a vorbit miercuri despre motivul real al retragerii trupelor americane de pe teritoriul românesc. În ţara noastră vor rămâne dislocaţi în jur de 1.000 de militari americani.

Fostul premier a criticat maniera de abordare a actualului guvern în privinţa relaţiilor externe şi a securităţii naţionale.

„Președintele nostru nou ales, cel care trebuie să ne apere de ruși împreună cu USR-ul, n-a fost la Casa Albă, așa cum a fost președintele Poloniei, n-a primit niciodată asigurări și iată că se retrag jumătate din soldații americani. Înțeleg că o să vină soldați francezi. O să ne coste probabil și mai mult. Apropo de bani și de investiții”, a spus Victor Ponta la RTV.

Acesta n-a uitat s-o menţioneze nici pe Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, ca fiind unul dintre factorii care au dus la acest rezultat.

„Ce să zic? V-o zic cu durere în suflet. Faptul că de fiecare dată propaganda asta, că sunt aceiași propagandiști, care ni i-au dus și pe Băsescu și pe Iohannis, acum și pe Nicușor Dan. Faptul că propaganda asta prinde la o categorie de români care odată la 5 ani se lasă păcăliți, veniți la vot să ne salvați de Rusia. Păi, mai mare greșeală decât să pui în fruntea țării niște oameni care urăsc America, care critică America, care detestă administrația americană, nu se putea. Și totuși am făcut-o. Da, e un mesaj foarte puternic. Consecințele trebuie să le calculăm. Ce înseamnă cât bani o să cheltuim, cine ne ajută dacă nu ne ajută americanii. Dar trebuie să calculăm până la urmă și faptul că acești indivizi din propagandă care au dus-o bine cu Băsescu, care au dus-o bine cu Iohannis, care o duc bine acum cu Nicușor, totuși reușesc să prostească de fiecare dată, odată la 5 ani niște milioane de de români, după care plătim toți prețul acesta”, a mai spus Ponta, la România TV.

Victor Ponta a reamintit şi de momentul întâlnirii dintre Ţoiu şi secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, care, în opinia fostului premier, nu a avut deloc un rezultat fericit şi concret, pentru România.

„Vă reamintesc și despre discuția doamnei Țoiu după faimoasa întâlnire cu Marco Rubio(…)Vă dau o veste proastă. Vor face în continuare lucrurile astea”, a mai spus fostul premier.

