„Victoria Coaliției antihitleriste” în România, sărbătorită de rusofilii din Iași vineri, 21 august/. Cine sunt invitații de onoare

Publicația Ziarul de Iași informează că vineri, 21 august, la ora 10, în Cimitirul Eternitatea din localitate, va avea loc un eveniment festiv „dedicat comemorării a 81 de ani de la victoria Coaliției antihitleriste și marcării zilei de 20-23 august”. Organizatori sunt persoanel rusofile din Iași, iar printre invitați se numără ambasadorii Rusiei și Cubei în România.

Vasile Iftime, organizator principal al evenimentului, admite relațiile tensionate existente în prezent între Federația Rusă și România. Totuși, el îndeamnă „să reușim să trecem peste trecut și să privim spre viitor”.

Evenimentul este organizat la Iași pentru al patrulea an consecutiv.

Sondaj Gândul Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu? Radu Miruță

Diana Buzoianu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Vasile Iftime: „Este o provocare”

Titlul trecut pe afiș dă și tema evenimentului – „Victoria Coaliției antihitleriste, 20-23 august – eliberarea României, lecțiile istoriei și provocările contemporaneității”. Pe scurt, manifestarea de vineri îi va comemora pe soldații ruși care au eliberat Iașul și alte părți ale țării de soldații naziști în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Până la finele anului 1989, 23 august era și Ziua Națională a României.

În program, organizatorii au trecut o slujbă religioasă, discursuri oficiale, depunerea de coroane și un moment artistic. Ca organizator este trecut Forumul pentru Dezvoltare Durabilă Europeană.

Vasile Iftime recunoaște că a primit inclusiv amenințări: „Într-adevăr, îmi este frică, au fost amenințări la adresa mea, dar acest eveniment trebuie să aibă loc pentru că este un moment de referință în istoria României, Europei și planetei. E adevărat că au fost probleme în trecut între noi, însă trebuie să reușim să trecem peste trecut și să privim spre viitor. Nu putem aplica legea talionului – ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”.

„În momentul de față, în Occident, se fac încercări de a rescrie rezultatele celui de-Al Doilea Război Mondial, de a pune principala responsabilitate pentru declanșare asupra poporului care a suferit cele mai mari pierderi. Ne închinăm din nou capetele în fața celor care și-au sacrificat viețile ca să ne aducă libertatea, ca să putem vedea acest cer, ca să ne creștem copiii”, afirna Vladimir Lipaev, ambasadorul Rusiei în României, la discursul de anul trecut.