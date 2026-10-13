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Viitoarele mame ar putea avea pe cineva drag alături la naștere. Proiectul de lege care îmbunătățește regulile în maternități a trecut de Senat

Viitoarele mame ar putea avea pe cineva drag alături la naștere. Proiectul de lege care îmbunătățește regulile în maternități a trecut de Senat
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Viitoarele mame din România vor avea drepturi sporite și ar putea fi însoțite de o persoană aleasă de ele pe durata travaliului și a nașterii. Un proiect de lege adoptat de Senat și care a primit raport favorabil în Camera Deputaților propune noi reguli pentru maternitățile de stat și private. 

Noi drepturi pentru gravide

Proiectul legislativ modifică și completează Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 trece de Camera Deputaților. Dacă acesta va fi adoptat, viitoarele mame ar putea să fie însoțite în timpul travaliului și al nașterii de partener sau de o altă persoană apropiată, conform Avocatnet.ro.

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În unele maternități din România, accesul unui însoțitor este deja permis în anumite condiții, Totuși, regulile diferă de la un spital la altul. Una dintre principalele prevederi ale proiectului de lege stabilește că femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnității și a vieții private pe durata sarcinii, a travaliului, a nașterii și până la externare.

Astfel, spitalele publice și private ar urma să fie obligate să asigure protejarea intimității femeilor, inclusiv prin separarea vizuală corespunzătoare a spațiilor în care se desfășoară travaliul și nașterea. O altă prevedere importantă se referă la dreptul gravidei de a fi însoțită de o persoană aleasă chiar de ea.

Potrivit proiectului, „femeia însărcinată are dreptul de a fi însoțită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, nașterii și transferului intrainstituțional“.

Astfel, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă și va intra în vigoare, femeile ar putea beneficia de sprijinul unei persoane apropiate nu doar în momentul nașterii, ci și pe parcursul travaliului și în timpul transferurilor între spațiile din spital. În ast sens, însoțitorul trebuie să respecte normele de igienă, epidemiologice și de siguranță medicală.

Bebelușii ar putea rămâne permanent alături de mamă

Proiectul de lege include și reguli referitoare la relația dintre mamă și copil imediat după naștere. Potrivit inițiativei, nou-născutul ar avea dreptul să rămână împreună cu mama sa, atât imediat după naștere, cât și pe durata internării în spital. Separarea ar fi permisă în situații justificate de motive medicale, epidemiologice, de siguranță sau de forță majoră.

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FOTO – Caracter ilustrativ

În plus, spitalele ar urma să organizeze îngrijirea postnatală astfel încât să favorizeze contactul precoce dintre mamă și nou-născut și inițierea alăptării. Proiectul prevede și posibilitatea ca bebelușul să stea permanent în aceeași cameră cu mama, în condițiile stabilite de lege și cu respectarea excepțiilor justificate.

„Intervenția legislativă propusă este necesară, proporționată și justificată din perspectivă constituțională, convențională și medicală. Ea răspunde unui vid normativ real, vizibil în practica unităților sanitare, și aliniază cadrul juridic național la standardele europene și la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)“, susțin inițiatorii proiectului.

Aliniere la drepturile stipulate de CEDO

„Reglementarea dreptului la însoțitor și a dreptului la intimitate în cursul travaliului și nașterii nu reprezintă o preferință de confort, ci o garanție fundamentală a demnității umane recunoscută ca atare de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și de legislațiile majorității statelor membre ale Uniunii Europene“, mai arată inițiatorii proiectului.

Potrivit psihologilor, rezența unei persoane apropiate poate oferi sprijin emoțional femeii în timpul travaliului și nașterii. Pentru unele femei, prezența partenerului sau a unei persoane apropiate poate însemna mai multă siguranță emoțională într-un moment delicat. Pentru alte paciente, contează mai ales intimitatea, comunicarea cu personalul medical și respectarea deciziilor sale.

În România, unele maternități permit deja accesul unui însoțitor în timpul nașterii, în special în cazul nașterii naturale. De exemplu, la Maternitatea din Brașov, tații pot participa la naștere, pentru un tarif de 300 de lei. Mai multe spitale private din România oferă pachete care permit partenerului să asiste la naștere. De altfel, pentru a participa la naștere, tații trebuie să depună o cerere cu 30 de zile înainte de termenul estimat pentru naștere. Din păcate, în multe maternități din țara noastră acest lucru nu este posibil din cauza lipsei de spații și imposibilității de a asigura intimitatea pacientelor. Deși proiectul a fost adoptat de Senat și a primit raport favorabil în camera deputaților, acesta nu produce încă efecte juridice.

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