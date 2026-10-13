În România, unele maternități permit deja accesul unui însoțitor în timpul nașterii, în special în cazul nașterii naturale. De exemplu, la Maternitatea din Brașov, tații pot participa la naștere, pentru un tarif de 300 de lei. Mai multe spitale private din România oferă pachete care permit partenerului să asiste la naștere. De altfel, pentru a participa la naștere, tații trebuie să depună o cerere cu 30 de zile înainte de termenul estimat pentru naștere. Din păcate, în multe maternități din țara noastră acest lucru nu este posibil din cauza lipsei de spații și imposibilității de a asigura intimitatea pacientelor. Deși proiectul a fost adoptat de Senat și a primit raport favorabil în camera deputaților, acesta nu produce încă efecte juridice.