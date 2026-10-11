Imagini apocaliptice în Nepal. O nouă viitură a înghițit zeci de case

Inundații puternice au afectat nordul Nepalului, după o viitură produsă pe râul Budhi Gandaki. Locuitorii din satele aflate în apropierea râului au fost sfătuiți să evacueze zona, din cauza pericolului reprezentat de creșterea nivelului apei. Cinci persoane sunt date dispărute, iar aproximativ 50 de oameni au fost salvați de pe malurile râului, relatează BBC.

Inundații devastatoare în Nepal

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Viitura s-a produs duminică, iar imaginile surprinse la fața locului arată cum un val puternic de apă și resturi coboară printr-o vale, distrugând clădiri aflate în calea sa.

Potrivit The Himalayan Times, viitura produsă pe râul Budhigandaki a distrus 35 de case din satele Paiyu și Bagar, din municipalitatea rurală Chumanubri, districtul Gorkha, în primele ore ale zilei de duminică.

Autoritățile au raportat o creștere rapidă a nivelului apei. Într-un punct de monitorizare, acesta a urcat de la aproximativ doi metri la aproape 8,5 metri în doar câteva ore.

Inundația s-a produs în jurul orei 4 dimineața, forțând locuitorii să se refugieze în zone mai sigure. Lakshmi Gurung, vicepreședintele municipalității rurale Chumanubri, a anunțat că viitura a provocat pagube și în satele Dobhan, Ghattekhola, Jagat și Salleri, precum și în zona comercială din sectorul 3.

Poliția le-a recomandat locuitorilor din Khorlabensi, Machakhola, Soti, Arkhet și Arughat, din comunele rurale Sirdibas și Dharche, să se deplaseze în zone mai sigure, având în vedere riscul persistent de inundații, a declarat Akash Kandel, inspector de poliție în cadrul Inspectoratului de Districtual de Poliție Gorkha.

Sursa video: X / WeatherMonitors, Facebook / Grx Ramesh