Procurorul Viorel Cerbu, propus de ministrul Justiției pentru conducerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a primit aviz pozitiv din partea secției pentru procurori a CSM, în urma unui vot unanim, 6 la 0.

Blocaj în continuare în Secția de procurori în cazul Alex Florența și Marius Voineag

În aceeași ședință, situația s-a blocat din nou în cazul celorlalte propuneri. Alex Florența, propus pentru funcția de adjunct la DIICOT, și Marius Voineag, propus pentru funcția de adjunct al procurorului general, nu au primit aviz, după ce votul s-a încheiat la egalitate, 3 la 3, potrivit unor surse judiciare citate de G4Media și confirmate ulterior printr-un comunicat al Consiliului Superior al Magistraturii.

Este a doua oară consecutiv când Secția pentru procurori nu reușește să emită un aviz pentru Florența și Voineag. Cei doi conduc în prezent instituțiile vizate, Florența la Parchetul General, iar Voineag la DNA, însă au ales să nu mai candideze pentru un nou mandat în funcțiile actuale și au optat pentru o rocadă, depunând candidaturi pentru poziții de adjuncți în alte parchete.

Potrivit legii, după înregistrarea balotajului, Secția pentru procurori trebuie să reintroducă votul pe ordinea de zi timp de 30 de zile de la primul vot, înregistrat pe 12 martie. Dacă egalitatea se menține și după această perioadă, ministrul Justiției poate trimite propunerile către președinte chiar și fără avizul CSM.

Viorel Cerbu: „Trebuie să existe încredere”

În timpul audierii din CSM, Cerbu a avut o poziție rezervată în privința unei eventuale reveniri a DNA la investigarea faptelor de corupție din magistratură, competență pierdută în 2018.

Deși a subliniat că DNA are experiența și resursele tehnice necesare pentru astfel de anchete, el a spus că problema ține și de relația dintre procurori și magistrați.

„Trebuie să ne uităm la motivele pentru care au plecat competențele de la DNA. Trebuie să existe încredere. Cred că în acea perioadă, au existat anumite percepții, întâmplări, împrejurări care au generat îndoială cu privire la proceduri, la legalitatea lor. A trecut mult timp de atunci, se întâmpla în 2018, și iată că nici în prezent nu am primit argumente serioase care să înlăture îndoiala. Trebuie să facem o discuție, aplicată, deschisă cu privire la acele cauze și să înlăturăm neîncrederea. DNA deține capacitate operațională, pentru anchetarea unor asemenea cazuri, dar nu este suficient”, a argumentat candidatul. Vicepreședintele CSM Bogdan Stanciu a insistat la final: „Și atunci cum e mai bine, să stăm și să așteptăm până se clarifică aceste lucruri sau să acționăm acum?” Viorel Cerbu dat un răspuns mai mult decât diplomatic: „Să ne adunăm și să discutăm aceste lucruri”.

Cine este Viorel Cerbu

Viorel Cerbu, în vârstă de 58 de ani, este un procuror cu experiență și ocupă de trei ani funcția de adjunct al șefului DNA, instituție condusă în prezent de Marius Voineag.

În 2000, ca procuror la Parchetul general, la Secţia de combatere a corupţiei şi a criminalităţii organizate conduse de procurorul Ovidiu Buduşan (devenit ulterior avocatul lui Dinu Patriciu), procurorul Cerbu a instrumentat iniţial dosarul Jimboliade contrabandă cu produse petroliere pe vremea embargoului cu Iugoslavia.

În 2004 a ajuns la PNA, devenit ulterior DNA, iar între 2007 şi 2012 a fost adjunctul procurorului Lucian Papici la Secţia I-a de Combatere a Corupţiei din DNA. Doar între 2008 şi 2011 a fost numit adjunct, în restul perioadei a fost interimar.

