Viorel Cerbu primește aviz unanim de la CSM pentru șefia DNA. Alex Florența și Marius Voineag, din nou fără aviz după votul 3-3

16 mart. 2026, 17:05, Actualitate
Procurorul Viorel Cerbu, propus de ministrul Justiției pentru conducerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a primit aviz pozitiv din partea secției pentru procurori a CSM, în urma unui vot unanim, 6 la 0.

Blocaj în continuare în Secția de procurori în cazul Alex Florența și Marius Voineag

În aceeași ședință, situația s-a blocat din nou în cazul celorlalte propuneri. Alex Florența, propus pentru funcția de adjunct la DIICOT, și Marius Voineag, propus pentru funcția de adjunct al procurorului general, nu au primit aviz, după ce votul s-a încheiat la egalitate, 3 la 3, potrivit unor surse judiciare citate de G4Media și confirmate ulterior printr-un comunicat al Consiliului Superior al Magistraturii.

Este a doua oară consecutiv când Secția pentru procurori nu reușește să emită un aviz pentru Florența și Voineag. Cei doi conduc în prezent instituțiile vizate, Florența la Parchetul General, iar Voineag la DNA, însă au ales să nu mai candideze pentru un nou mandat în funcțiile actuale și au optat pentru o rocadă, depunând candidaturi pentru poziții de adjuncți în alte parchete.

Potrivit legii, după înregistrarea balotajului, Secția pentru procurori trebuie să reintroducă votul pe ordinea de zi timp de 30 de zile de la primul vot, înregistrat pe 12 martie. Dacă egalitatea se menține și după această perioadă, ministrul Justiției poate trimite propunerile către președinte chiar și fără avizul CSM.

Viorel Cerbu: „Trebuie să existe încredere”

În timpul audierii din CSM, Cerbu a avut o poziție rezervată în privința unei eventuale reveniri a DNA la investigarea faptelor de corupție din magistratură, competență pierdută în 2018.

Deși a subliniat că DNA are experiența și resursele tehnice necesare pentru astfel de anchete, el a spus că problema ține și de relația dintre procurori și magistrați.

„Trebuie să ne uităm la motivele pentru care au plecat competențele de la DNA. Trebuie să existe încredere. Cred că în acea perioadă, au existat anumite percepții, întâmplări, împrejurări care au generat îndoială cu privire la proceduri, la legalitatea lor. A trecut mult timp de atunci, se întâmpla în 2018, și iată că nici în prezent nu am primit argumente serioase care să înlăture îndoiala. Trebuie să facem o discuție, aplicată, deschisă cu privire la acele cauze și să înlăturăm neîncrederea.

DNA deține capacitate operațională, pentru anchetarea unor asemenea cazuri, dar nu este suficient”, a argumentat candidatul.

Vicepreședintele CSM Bogdan Stanciu a insistat la final: „Și atunci cum e mai bine, să stăm și să așteptăm până se clarifică aceste lucruri sau să acționăm acum?”

Viorel Cerbu dat un răspuns mai mult decât diplomatic: „Să ne adunăm și să discutăm aceste lucruri”.

Cine este Viorel Cerbu

Viorel Cerbu, în vârstă de 58 de ani, este un procuror cu experiență și ocupă de trei ani funcția de adjunct al șefului DNA, instituție condusă în prezent de Marius Voineag.

În 2000, ca procuror la Parchetul general, la Secţia de combatere a corupţiei şi a criminalităţii organizate conduse de procurorul Ovidiu Buduşan (devenit ulterior avocatul lui Dinu Patriciu), procurorul Cerbu a instrumentat iniţial dosarul Jimboliade contrabandă cu produse petroliere pe vremea embargoului cu Iugoslavia.

În 2004 a ajuns la PNA, devenit ulterior DNA, iar între 2007 şi 2012 a fost adjunctul procurorului Lucian Papici la Secţia I-a de Combatere a Corupţiei din DNA. Doar între 2008 şi 2011 a fost numit adjunct, în restul perioadei a fost interimar.

Citește și

AUTO Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Șoferii care depășesc limita legală de viteză vor primi amenzile prin poștă în doar câteva zile
18:45
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Șoferii care depășesc limita legală de viteză vor primi amenzile prin poștă în doar câteva zile
ULTIMA ORĂ 🚨 Parlamentul dezbate azi bugetul. Șeful OCDE face predicții sumbre pentru România: „Datoria publică va crește la 61,5% din PIB anul acesta”
18:43
🚨 Parlamentul dezbate azi bugetul. Șeful OCDE face predicții sumbre pentru România: „Datoria publică va crește la 61,5% din PIB anul acesta”
FLASH NEWS Aeroportul Mihail Kogălniceanu suspendă traficul aerian civil pentru 32 de ore. Ce se întâmplă cu zborurile speciale
18:34
Aeroportul Mihail Kogălniceanu suspendă traficul aerian civil pentru 32 de ore. Ce se întâmplă cu zborurile speciale
FLASH NEWS Grindeanu avertizează USR: „Nu sunt în cea mai bună poziție să vorbească despre copii, atâta timp cât i-au dat jos din autocare. Să o lase mai ușor!”
18:23
Grindeanu avertizează USR: „Nu sunt în cea mai bună poziție să vorbească despre copii, atâta timp cât i-au dat jos din autocare. Să o lase mai ușor!”
TELEVIZIUNE Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Serviciul oferit tuturor abonaților, pentru doar 1 leu pe lună
17:58
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Serviciul oferit tuturor abonaților, pentru doar 1 leu pe lună
NEWS ALERT Traian Băsescu, avertisment la limita panicii după amenințările Iranului: Ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăpostește el și familia
17:54
Traian Băsescu, avertisment la limita panicii după amenințările Iranului: Ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăpostește el și familia
Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Click
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cauza prăbușirii civilizației mayașe ar fi alta decât am crezut până acum
VIDEO Netanyahu sfidează speculațiile și a ieșit la o plimbare pe lângă Ierusalim
18:43
Netanyahu sfidează speculațiile și a ieșit la o plimbare pe lângă Ierusalim
BREAKING NEWS Fost ministru de Externe și fost șef SIE, Teodor Meleșcanu avertizează: “Decizia președintelui N. Dan a fost pripită și lipsită de discernământ, punând în pericol viețile românilor”. Meleșcanu prevede un dezastru în cazul unui atac: Baza Kogălniceanu e la 60 km de Cernavodă
18:38
Fost ministru de Externe și fost șef SIE, Teodor Meleșcanu avertizează: “Decizia președintelui N. Dan a fost pripită și lipsită de discernământ, punând în pericol viețile românilor”. Meleșcanu prevede un dezastru în cazul unui atac: Baza Kogălniceanu e la 60 km de Cernavodă
EXCLUSIV Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O tentativă de retrocedare ridică mari  semne de întrebare. „Suspiciuni de abuz în serviciu și fals în acte publice, temă pentru DNA”
18:31
Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O tentativă de retrocedare ridică mari  semne de întrebare. „Suspiciuni de abuz în serviciu și fals în acte publice, temă pentru DNA”
EMISIUNI Câți români s-au uitat la interviul lui Călin Georgescu de la Realitatea TV. Emisiunea Ancăi Alexandrescu a explodat în audiențe
18:18
Câți români s-au uitat la interviul lui Călin Georgescu de la Realitatea TV. Emisiunea Ancăi Alexandrescu a explodat în audiențe
ACUZAȚII Procesul lui Nicolas Sarkozy continuă: fostul președinte francez revine în instanță și riscă până la 10 ani de închisoare
18:05
Procesul lui Nicolas Sarkozy continuă: fostul președinte francez revine în instanță și riscă până la 10 ani de închisoare
NEWS ALERT Grindeanu amenință cu ruperea coaliției dacă pachetul social pică la buget: „Nu am să negociez niciodată”
17:51
Grindeanu amenință cu ruperea coaliției dacă pachetul social pică la buget: „Nu am să negociez niciodată”

Cele mai noi

Trimite acest link pe