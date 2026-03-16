Documentul care reaprinde scandalul repatrierii fiicei lui Ponta. Gândul publică o listă a Consulatului din Dubai trimisă în Ministerul de Externe, pe care apare numele Irinei Ponta. MAE susținea că nu există pe nicio listă. Iată lista!

Un document care circulă în interiorul Ministerului Afacerilor Externe arată că fiica lui Victor Ponta se afla pe lista de la Consulatul din Dubai, pentru zborul de repatriere organizat de MAE în 6 martie, potrivit surselor Gândul. MAE susținea că numele Irinei Ponta nu există pe nicio listă. Gândul prezintă în exclusivitate documentul care contrazice poziția oficială.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a aflat în centrul unui scandal imens, după ce Victor Ponta a acuzat că fiica sa nu a fost lăsată să urce în zborul de repatriere, din data de 6 martie, organizat prin Mecanismul European de Protecție Civilă, pe ruta Oman-București.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat că fiica lui Victor Ponta nu figura pe nicio listă. De asemenea, ministra Oana Țoiu a precizat că nici măcar nu a fost înregistrată o cerere de asistență consulară din partea părinților.

Gândul a intrat însă în posesia unei liste de pasageri care urmau să fie repatriați cu zborul Oman-București și pe care figurează și numele fiicei minore a lui Victor Ponta, Irina Octavia Ponta.

Potrivit oficialilor MAE, cei care au avut permisiunea de îmbarcare în zborul de repatriere erau cetățeni aflați în atenția consulatului României din Dubai și a celui din Oman și aparțineau categoriilor prioritare pentru evacuare.

Victor Ponta: „Nu a fost urcată în autobuz la cererea personală a Oanei Țoiu”

La bordul avionului s-au aflat 127 de români, dintre care 95 au fost minori, iar printre aceștia ar fi existat și cazuri care nu s-ar fi încadrat în categoriile prioritare. Victor Ponta a făcut acuzații grave la adresa Oanei Țoiu și a depus și plângere la DNA pentru abuz în serviciu, după ce fiica sa nu a fost lăsată să se urce în avion.

„Când să se urce în autobuzul de Oman, l-a sunat doamna Țoiu pe consulul general, a țipat că-l dă afară, că nu există să urce cineva cu numele de Ponta, că este o imagine proastă pentru ea. Nu a fost urcată în autobuz la cererea personală a Oanei Țoiu. Ne-au ajutat emiratezii. Statul român, nu”, a declarat Victor Ponta la emisiunea „Marius Tucă Show”.

Reprezentantul MAE despre fiica lui Ponta: „Nu putea să fie pe nicio listă”

Reprezentantul Andrei Țărnea a afirmat că fiica lui Victor Ponta nu apărea pe nicio listă, deoarece nu ar fi existat în evidențele consulare.

„Doamna de care vorbiţi dumneavoastră nu apare în evidenţele consulare, deci nu apare în sistemul gestionat de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea acestor situaţii de criză. Numele doamnei sau cetăţeanului la care faceţi dvs referinţă nu apare în sistem şi deci, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă”, a precizat purtătorul de cuvânt al MAE.

Ce scuze și-a găsit Țoiu la audieri: „Nu aveam în nicio bază de date cazul unui minor neînsoțit”

Oana Țoiu a declarat în Comisia de Politică Externă a Camerei Deputaților că „o comunicare paralelă” ar fi dus la incidentul în care a fost implicată fiica lui Victor Ponta.

„În ceea ce privește această eroare regretabilă, în care a existat o comunicare paralelă față de canalele oficiale, în care a existat personal consular care a dus o conversație separată de înregistrările formale și asta a dus la venirea unui minor în spațiul consular în afara programărilor care au fost raportate către centrală privind categoriile de grupuri vulnerabile, evident că aici lucrurile pot să fie mult îmbunătățite.

Orice eroare ar fi fost făcută, cu atât mai mult cu cât acea persoană este minoră, este o responsabilitate comună. Statul român are o prioritate pentru copii, dar și o responsabilitate. Echipele consulare discută cu noi, din spațiul central. Fiecare spațiu are specificul său. Pentru că nu aveam în nicio bază de date cazul unui minor neînsoțit”, a declarat Țoiu.