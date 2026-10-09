Viral. Un avion transportat pe șosea a rămas blocat sub un pod CFR pe DN1

Imagini neobișnuite pe DN1, în apropiere de București. Un avion de pasageri scos din uz, transportat pe o platformă specială, a rămas blocat în stradă, în noaptea de joi spre vineri, după ce convoiul agabaritic nu a putut trece pe sub un pod CFR.

Incidentul s-a produs pe DN1, la kilometrul 16+500, în zona Măgura, în apropiere de Balotești. Convoiul transporta fuselajul unui avion de pasageri dezafectat, care urma să fie amplasat într-un spațiu de agrement din Voluntari.

Convoiul a fost însoțit de vehicule cu girofar, iar camionul care transporta fuselajul s-a deplasat cu o viteză de aproximativ 10 kilometri pe oră. Deși traseul fusese stabilit în prealabil, transportul a întâmpinat dificultăți în momentul în care a ajuns la podul feroviar care traversează șoseaua. Din cauza dimensiunilor încărcăturii, vehiculul nu a putut trece pe sub construcție.

Avionul, retras de pe DN1 și parcat pe strada Gării

Transportul, care plecase de la Aeroportul Otopeni și avea ca destinație orașul Voluntari, a fost retras de pe drumul național, urmând să își reia traseul după efectuarea unor ajustări la utilajele folosite.

Pentru a permite desfășurarea circulației, transportul agabaritic a fost scos de pe DN1 și direcționat către strada Gării. Convoiul a rămas acolo în așteptarea unor intervenții tehnice asupra utilajelor de transport, necesare pentru continuarea deplasării.

Imagini cu avionul blocat, devenite virale

Filmările cu aeronava imobilizată au circulat rapid pe rețelele sociale, devenind virale și provocând numeroase reacții. Imaginile arată fuselajul transportat fără aripi, în timp ce alte vehicule circulă în apropiere sau avionul blocat sub podul CFR.