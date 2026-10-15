Viscolul a „măturat” Poiana Brașov. Imagini spectaculoase cu prima ninsoare viscolită de toamnă la Postăvaru

Iarna își face simțită prezența la munte, la Postăvaru, în Poiana Brașov, unde ninge abundent, iar fulgii de zăpadă sunt purtați de vânt. Imaginile surprinse în stațiune arată cum zăpada se depune pe mesele și scaunele de pe terase.

Ninge viscolit la Postăvaru, în seara de 15 octombrie 2026. Un videoclip distribuit pe pagina de Facebook Poiana Brașov surprinde ninsoarea abundentă din stațiunea montană, unde fulgii de zăpadă se văd puternic în lumina instalațiilor de iluminat.

În imagini, mobilierul de pe terase este deja acoperit de un strat de zăpadă, în timp ce ninsoarea continuă să cadă. Vântul poartă fulgii în rafale, oferind peisajului un aspect de iarnă, deși suntem abia la mijlocul lunii octombrie.

Fenomenul transformă peisajul din Poiana Brașov și anunță instalarea unor condiții specifice sezonului rece la altitudini mari.

Evoluția vremii în următoarele ore va fi importantă atât pentru turiștii aflați în stațiune, cât și pentru șoferii care tranzitează drumurile montane. În cazul deplasărilor în zonă, este recomandată prudență, mai ales dacă temperaturile scad și apar condiții favorabile formării poleiului.

Ninsoarea din mijlocul lunii octombrie oferă imagini spectaculoase din inima muntelui și readuce în prim-plan schimbările rapide ale vremii la altitudine.