Prima pagină » Actualitate » Viscolul a „măturat” Poiana Brașov. Imagini spectaculoase cu prima ninsoare viscolită de toamnă la Postăvaru

Viscolul a „măturat” Poiana Brașov. Imagini spectaculoase cu prima ninsoare viscolită de toamnă la Postăvaru

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Iarna își face simțită prezența la munte, la Postăvaru, în Poiana Brașov, unde ninge abundent, iar fulgii de zăpadă sunt purtați de vânt. Imaginile surprinse în stațiune arată cum zăpada se depune pe mesele și scaunele de pe terase.

Vezi galeria foto
5 poze

Ninge viscolit la Postăvaru, în seara de 15 octombrie 2026. Un videoclip distribuit pe pagina de Facebook Poiana Brașov surprinde ninsoarea abundentă din stațiunea montană, unde fulgii de zăpadă se văd puternic în lumina instalațiilor de iluminat.

În imagini, mobilierul de pe terase este deja acoperit de un strat de zăpadă, în timp ce ninsoarea continuă să cadă. Vântul poartă fulgii în rafale, oferind peisajului un aspect de iarnă, deși suntem abia la mijlocul lunii octombrie.

Fenomenul transformă peisajul din Poiana Brașov și anunță instalarea unor condiții specifice sezonului rece la altitudini mari.

Evoluția vremii în următoarele ore va fi importantă atât pentru turiștii aflați în stațiune, cât și pentru șoferii care tranzitează drumurile montane. În cazul deplasărilor în zonă, este recomandată prudență, mai ales dacă temperaturile scad și apar condiții favorabile formării poleiului.

Ninsoarea din mijlocul lunii octombrie oferă imagini spectaculoase din inima muntelui și readuce în prim-plan schimbările rapide ale vremii la altitudine.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cum va fi folosită inteligența artificială în combaterea criminalității organizate și în administrație. Ce prevede programul de guvernare depus de Luca Niculescu
22:43
Cum va fi folosită inteligența artificială în combaterea criminalității organizate și în administrație. Ce prevede programul de guvernare depus de Luca Niculescu
GALERIE FOTO Un cerșetor cu Lexus a strâns peste 9.000 de lei în 8 ore și a stabilit un „record” la cerșit de Sfânta Parascheva
22:40
Un cerșetor cu Lexus a strâns peste 9.000 de lei în 8 ore și a stabilit un „record” la cerșit de Sfânta Parascheva
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu remarcă o premieră post-decembristă în politica românească: Luca Niculescu, „un Guvern de șase luni”
22:11
Ion Cristoiu remarcă o premieră post-decembristă în politica românească: Luca Niculescu, „un Guvern de șase luni”
ACCIDENT Mihai Stoica, implicat într-un accident în Capitală. Tehnicianul spune că mașina sa este „daună totală”. „Sunt bine. A intrat o persoană în mine”
22:00
Mihai Stoica, implicat într-un accident în Capitală. Tehnicianul spune că mașina sa este „daună totală”. „Sunt bine. A intrat o persoană în mine”
NEWS ALERT Guvernul Niculescu schimbă regulile pentru șoferi. Aceștia nu vor mai putea „păcăli” radarele. Ce se va întâmpla cu ambulanțele și structurile de urgență
21:48
Guvernul Niculescu schimbă regulile pentru șoferi. Aceștia nu vor mai putea „păcăli” radarele. Ce se va întâmpla cu ambulanțele și structurile de urgență
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu critică modul în care România și-a gestionat petrolul: „Și-a bătut joc de el”
21:42
Ion Cristoiu critică modul în care România și-a gestionat petrolul: „Și-a bătut joc de el”
Mediafax
Guvernul Niculescu, cu lista pe masa Parlamentului. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Orașul din România unde lucrau peste 19.000 de oameni. Din marile uzine au mai rămas ruine și un turn uriaș
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Click
„Cerșetorul cu Lexus” din Iași a strâns 9.147 de lei în opt ore! Poliția Locală i-a confiscat banii
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Ce se întâmplă doctore
La ce folosește, de fapt, sertarul de sub aragaz sau cuptor. Mulți îl folosesc greșit, fără să știe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Studiu: Femeile resimt mai multă durere decât bărbații
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!

Cele mai noi

Trimite acest link pe