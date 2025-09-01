Prima pagină » Actualitate » Vitamina care încetinește îmbătrânirea. Studiul Harvard a fost făcut pe 1.000 de participanți

01 sept. 2025, 14:37, Actualitate
O cercetare recentă realizată de Universitatea Harvard a dus la descoperirea unui posibil rol surprinzător pe care îl are o vitamină banală, supliment consumat zilnic de milioane de oameni. Potrivit concluziilor, administrarea regulată a acestei vitamine ar putea încetini procesul de îmbătrânire celulară cu până la patru ani.

Studiul, publicat în The American Journal of Clinical Nutrition, a urmărit timp de patru ani viața a 1.000 de persoane, toate cu vârsta de peste 50 de ani.

Ce sunt telomerii

Jumătate dintre participanți au primit zilnic câte 2.000 de unități de vitamina D, în timp ce ceilalți au primit un placebo. Rezultatele arată că, în cazul celor care au luat vitamina D, scurtarea telomerilor – fragmentele de ADN aflate la capetele cromozomilor, comparate adesea cu capacele de plastic ale șireturilor – a fost de mai puțin de jumătate față de grupul de control.

Telomerii joacă un rol esențial în protecția materialului genetic și, implicit, în ritmul procesului de îmbătrânire. Pe măsură ce ei se scurtează, crește și riscul apariției bolilor cronice și scade speranța de viață.

Specialiștii de la Universitatea Harvard susțin că aceste rezultate deschid noi perspective pentru vitamina D ca instrument accesibil în încetinirea îmbătrânirii biologice. Totuși, oamenii de știință avertizează asupra administrării necontrolate – dozele excesive de vitamina D pot provoca probleme renale și duc la calcificarea vaselor de sânge.

În plus, experți citați de The Washington Post atrag atenția că metoda folosită pentru evaluarea telomerilor (qPCR) poate fi influențată de factori tehnici, ceea ce face necesare studii suplimentare.

Totuși, dacă datele vor fi confirmate prin cercetări mai ample și pe termen lung, vitamina D ar putea juca un rol important în strategiile de prevenire a îmbătrânirii și a bolilor asociate acesteia. Potrivit Economic Times, menținerea telomerilor mai lungi contribuie și la reducerea riscului de diabet sau a altor afecțiuni cardiovasculare.

Medicii subliniază, însă, că nu există o „pastilă miraculoasă”, iar suplimentele trebuie privite ca un sprijin în contextul unui stil de viață echilibrat. De aceea, specialiștii recomandă o alimentație sănătoasă, mișcare constantă și somn regulat.

