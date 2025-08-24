Top 8 alimente care pot îmbunătăți calitatea somnului, potrivit studiilor. Ce au descoperit experții

Top 8 alimente care pot îmbunătăți calitatea somnului. Iată cum alimentația poate să contribuie activ la creșterea timpului de somn.

De-a lungul anilor, au fost efectuate o serie de studii asupra diverselor alimente, pentru a afla cum pot influența organismul uman. De data aceasta, a fost întocmită o listă cu alimentele care pot avea un efect de melatonină în organism. Consumul lor într-un anumit moment al zilei ar putea contribui la creșterea timpului de somn.

Top 8 alimente care pot îmbunătăți calitatea somnului

Kiwi: Studiile arată că timpul de somn a crescut cu aproape o oră, dacă sunt consumate, în medie, 2 kiwi. Fructul conține vitamina C, potasiu, dar și melatonină, antioxidanți.

Sucul de vișine: Durata somnul crește cu 84 de minute în rândul persoanelor care suferă de insomnie, dacă consumă circa 480 ml de suc de vișine.

Chefirul: Conține triptofan, care se transformă în serotonină, apoi în melatonină.

Nucile: Experții au descoperit că 40 de grame de nuci consumate zilnic pot ajuta la un somn mai bun. Au melatonină naturală și triptofan.

Peștele gras: Bogat în Omega-3 și vitamina D.

Ceaiul de mușețel: În conținutul său se găsește apigenină.

Sucul de roșii: Poate ajuta la reducerea stresului oxidativ și a inflamației din corp.

Prunele uscate: Au un conținut ridicat de potasiu și magneziu. Studiile arată că persoanele care consumă 2-3 prune înainte de culcare ar putea simți o stare de liniște. Nu trebuie să se consume mai multe, deoarece va crește glicemia, arată Observator.

Sursă foto: colaj Envato (rol ilustrativ)