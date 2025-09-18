Volodimir Zelenski anunță o CONTRAOFENSIVĂ la Donețk: „Am reușit să provocăm pierderi semnificative rușilor”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, că forțele ucrainene au desfășurat cu succes o operațiune de contraofensivă pe frontul din Donețk, în zonele Pokrovsk și Dobropillia, în ultimele săptămâni.

„Am desfășurat una dintre operațiunile noastre de contraofensivă în ultimele săptămâni. Băieții se descurcă excelent. Pe frontul din Donețk, în zonele Pokrovsk și Dobropillia. Luptele sunt intense, dar am reușit să provocăm pierderi semnificative rușilor”, a afirmat Zelenski, într-un mesaj video pe rețelele sociale.

Potrivit acestuia, forțele de apărare ucrainene au reușit să priveze armata rusă de capacitatea de a lansa o ofensivă majoră pe frontul din Donețk, operațiune pe care Moscova o pregătea de mai mult timp.

Rezultatele anunțate de Zelenski:

peste 160 km² de teritoriu eliberat și șapte localități recucerite;

alte 170 km² și nouă localități curățate de ocupanți;

aproape 100 de prizonieri de război ruși capturați, ce urmează să fie folosiți pentru schimburi;

pierderi rusești de peste 2.500 de militari în zona Pokrovsk, dintre care peste 1.300 confirmați uciși.

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: