Luiza Dobrescu
23 nov. 2025, 11:06, Actualitate
Vortexul polar lovește România. Alertă de ninsori, iar temperaturile scad sub 0 grade Celsius. Anunțul oficial al ANM, pentru Gândul

Prognoza zilei de duminică, 23 noiembrie, arată că temperaturile nu vor depăşi 9-10 grade Celsius, spun cei de la Administraţia Naţională de Meteorologie. Cerul va avea înnorări, iar aria precipitațiilor va cuprinde aproape toată țara, mai puțin Dobrogea, unde acestea se vor semnala doar pe spații mici. Local în Câmpia de Vest, în Transilvania și în nord-vestul Moldovei, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar izolat vor fi depuneri de polei.

La munte, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste. Îndeosebi în Carpații Meridionali, în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp, iar izolat de peste 30 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane (rafale peste 80…90 km/h), dar și în sud-est, nord-vest și centru (în general viteze de 45…50 km/h). Temperaturile minime se vor situa în general între 0 și 12 grade, cu valori ușor mai mari pe litoral, până spre 14…15 grade.

În BUCUREȘTI, cerul va avea înnorări, iar probabilitatea pentru ploaie slabă va fi ridicată. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura minimă va fi de 7…8 grade. Vor fi condiții de ceață.

În ceea ce priveşte restul ţării, valorile termice vor scădea semnificativ față de intervalul anterior în sud, centru și sud-est și doar ușor în rest, astfel că vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit la această dată în vestul și în nordul țării și în general normală din punct de vedere termic în rest.

Cerul va avea înnorări în toate regiunile, iar local și temporar vor fi precipitații, în general slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare la munte, mai ales lapoviță și ninsoare în vest, centru și nord și sub formă de ploaie în celelalte zone. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, în special ale Carpaților Orientali, iar izolat și trecător, în restul teritoriului.

Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 14 grade, mai scăzute în zona deluroasă din vest și mai ridicate pe litoral, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -3 și 5 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse va fi ceață.

În ceea ce priveşte noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în Capitală, vremea se va răci. Cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab în prima parte a intervalului, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 8…9 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 0 grade.

În noaptea de 24 spre 25 noiembrie, în ţară, vremea se va încălzi în vestul țării, iar în rest valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe spre seară și noaptea pe arii restrânse în Banat, Crișana și Maramureș și Oltenia, iar la altitudini mari la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă și în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 10 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -7 grade. Izolat, dimineața și noaptea se va forma ceață.

La mijlocul săptămânii, coboară un aer rece dintre Vest şi Câmpia Rusă. Duminică, aerul cald a fost înlocuit cu cel rece dinspre Norvegia, se deplasează catre Este. Odată ajuns la noi, s-a transformat în precipitatii-ninsoare, mai spun ceio de la ANM.

Ninge cu fulgi mari pe Transfăgărăşan. Salvamontiştii argeşeni sunt pregătiţi să intervină

Ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Meteorologii ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Temperaturi în scădere semnificativă”

