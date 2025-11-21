Mai multe regiuni din țară sunt afectate de ceață, dar și de intensificări ale vântului, potrivit codurilor galbene emise de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). La rafală, viteza vântului poate ajunge și la 120 km/h în zonele montane înalte.

La solicitarea Gândul, Alina Șerban, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis, la ora 10, prognoza meteo pentru vineri – 21 noiembrie 2025 -, dar a oferit și informații despre ceea ce așteaptă în acest weekend.

Temperaturile, potrivit ANM, sunt în scădere, iar ploile se vor transfoma în lapoviță și ninsoare.

ANM: „O schimbare destul de semnificativă în aspectul vremii”

„Administrația Națională de Meteorologie a emis – și a intrat deja în vigoare – o informare meteorologică (n.red. – cod galben) de astăzi, 21 noiembrie, valabilă până duminică, 23 noiembrie, ora 14.

Este vorba despre o schimbare destul de semnificativă în aspectul vremii – precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului, dar și un episod de răcire.

Vorbim de precipitații ce se vor extinde în majoritatea regiunilor, se pot acumula cantități de apă de 15 l pe metru pătrat, iar în nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și în vestul Carpaților Meridionali 20 – 30 de litri pe metru pătrat. Izolat, se poate să acumulăm chiar peste 50 de litri pe metru pătrat.

Mai mult decât atât, ne va traversa un front atmosferic rece, putem vorbi de transformarea ploilor în lapoviță și ninsoare încă de sâmbătă seara.

Vântul va prezenta și el intensificări, vineri și sâmbătă în partea de sud-est a țării, rafale – în general – de 40 – 50 km/h, iar la munte, în zona înaltă a Meridionalilor, de 70 – 90 km/h.

Frontul atmosferic rece va aduce, bineînțeles, o masă de aer mai rece, ce va determina temperaturi în scădere semnificativă pentru unele zone – sâmbătă în vestul și nordul țării, iar duminică și în celelalte regiuni”, a transmis, pentru Gândul, Alina Șerban, merteorolog de serviciu ANM.

Cât de rece a fost în România la ora 07:00

Potrivit ANM, cea mai scăzută temperatură, în această dimineață, s-a înregistrat la Miercurea Ciuc – 2 grade Celsius. În nicio regiune a țării nu au fost temperaturi sub 0 grade.

A plouat la Baia Mare, dar au fost 12 grade. La Suceava au fost 3 grade Celsius și ploaie, iar la Botoșani a fost ceață. Mercurul din termometre a urcat doar până la 6 grade Celsius.

În partea de sud a României au fost 7 grade la București, 6 grade la Craiova, 7 grade la Călărași și 7 grade la Drobeta-Turnu Severin. Nu a lipsit nici ceața.

În Dobrogea s-au înregistrat 15 grade la Constanța, iar cerul a fost senin. Aceeași temperatură au fost și la Sulina, de altfel, însă ceața și-a făcut simțită prezența.

La Reșița au fost 13 grade și cer senin, la Timișoara s-au înregistrat 7 grade, la fel ca și în Arad. La Brașov au fost 6 grade Celsius, în această dimineață, iar la Sibiu au fost 12 grade, iar cerul acoperit.

