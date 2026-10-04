Vreme de vară în mijlocul toamnei. Unde sunt așteptate temperaturi de 26 de grade în România

Vremea se schimbă radical în România. Un val de aer cald va determina creșterea temperaturilor, iar în unele regiuni maximele vor ajunge până la 26 de grade Celsius, valori mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

Încălzirea va fi resimțită cel mai puternic în vestul și sud-vestul țării, unde temperaturile vor depăși frecvent 20 de grade, potrivit meteorologului ANM Mihai Huștiu. În același timp, diferențele dintre temperaturile din timpul zilei și cele din timpul nopții vor deveni importante, favorizând apariția ceții. În zonele depresionare sunt posibile și condiții de brumă.

Temperaturile urcă până la 26 de grade

După valul de frig din ultimele zile, circulația maselor de aer se va modifica, iar aerul mai cald va determina o creștere treptată a temperaturilor.

”În vestul și sud-vestul României, maximele vor depăși frecvent pragul de 20 de grade și pot ajunge local la 26 de grade Celsius”, a explicat meteorologul ANM Mihai Huștiu la Realitatea Plus.

Și prognoza AccuWeather pentru următoarele zile arată o încălzire spectaculoasă a vremii. Mai exact, în Capitală, termometrele vor urca până la 25 și chiar 26 de grade săptămâna viitoare.

Regimul precipitațiilor va rămâne deficitar în multe regiuni, astfel că vremea va fi în general stabilă, iar perioadele însorite vor fi numeroase.

Începând de joi, vremea va intra din nou într-un proces de răcire, iar temperaturile vor coborî. Totodată, este așteptată o schimbare și în privința precipitațiilor, acestea urmând să devină mai abundente.

Cum va fi vremea în luna octombrie

Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare mare a țării, cu abateri pozitive mai accentuate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, cu abateri pozitive ușor mai accentuate în sud-vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri pozitive mai accentuate în jumătatea vestică. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu un ușor deficit în regiunile vestice și nord-vestice.

Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.