După ce a făcut lumină în patrimoniul public al statului, în calitate de secretar de stat, a venit vremea ca Dan Reşitnec să facă ordine şi în statutul marital. S-a însurat cu o colegă de partid și ceremonia a fost oficiată chiar de Dominic Fritz.

Pe soție o cheamă Teodora Lazin, membră a USR, iar ceremonia a avut loc la Venue Timişoara.

Dan Reșitnec este fostul șef de cabinet al primarului Timișoarei, Dominic Fritz, și actual secretar general al Guvernului.

Printre invitaţi, s-au numărat mai mulţi colegi de partid ai celor doi, iar cununia a fost oficiată de primarul Dominic Fritz, care este şi preşedintele USR.

Dan Reşitnec s-a remarcat recent prin faptul că a cerut, în calitate de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicarea listei cu aceia care ocupă spaţiile RA-APPS.