Vremea în București. ANM anunță un val de frig în Capitală, cu temperaturi mai mici chiar și cu 10 grade Celsius

Bucureștenii au scăpat de caniculă și în acest început de săptămână vor intra într-un episod de răcire accentuată a vremii. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță temperaturi mai mici chiar și cu 10 grade Celsius față de zilele precedente.

Toate indiciile arată faptul că toamna își face simțită prezența mai devreme decât de obicei.

Cum va fi vremea până în 29 august

Luni, vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă dimineața și noaptea. Maximele vor atinge 27 de grade, iar minimele vor coborî până la 10–13 grade Celsius. Cerul va fi senin, cu vânt slab până la moderat.

Marți, 26 august, Capitala va avea parte de o zi plăcută, cu maxime de 28–29 de grade. Noaptea va rămâne rece pentru această perioadă, cu temperaturi minime între 11 și 14 grade. Cerul se va menține variabil ziua și senin pe timpul nopții.

Miercuri, valorile termice vor continua să crească, iar vremea va deveni călduroasă la orele amiezii. Maximele vor urca la 30–32 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 13 și 16 grade.

Pentru ziua de joi, procesul de încălzire se accentuează, iar Bucureștiul va înregistra maxime de 31–33 de grade și minime între 14 și 16 grade. Cerul va fi senin, iar vântul slab și moderat.

Prognoza ANM se încheie vineri, 29 august, când se anunță un nou episod de vreme călduroasă. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor deveni caniculare în zilele următoare, cu șanse reduse de ploaie.

