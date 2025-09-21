Vremea în România, luni, 22 septembrie 2025. Temperaturi de până la 32°C în vestul țării. Câte grade va avea apa mării

Vremea în România, luni, 22 septembrie 2025. Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele 24 de ore. Se vor înregistra temperaturi maxime de până la 32°C, iar vântul va sufla cu putere în anumite zone.

Toamnă în calendar, vară în termometre. Ultima săptămână a lunii septembrie va aduce temperaturi de 32°C și o vreme similară cu cea din timpul verii. De altfel, meteorologii anunță că nu se vor înregistra precipitații, săptămâna viitoare. În schimb, în anumite zone ale României, vântul va sufla cu putere, arată Digi24.

Vremea în România, luni, 22 septembrie 2025

Ziua de luni, 22 septembrie 2025, vine cu temperaturi ridicate în termometre, în majoritatea regiunilor țării. Valorile termice vor fi mai mari, spre deosebire de specificul acestei perioade. Ziua de luni aduce o maximă de 32°C, în vestul României. Cerul va fi mai mult senin.

Vântul va sufla cu peste 80 km/h pe creste, iar în vest și în est, vântul va atinge 65 km/h.

București: 28°C

Craiova: 29°C

Constanța: 23°C

Galați: 26°C

Brașov: 26°C

Miercurea Ciuc: 25°C

Suceava: 26°C

Iași: 26°C

Cluj-Napoca: 27°C

Timișoara: 32°C

Sibiu: 28°C

Baia Mare: 28°C

Oradea: 31°C

Vremea la munte

În zonele montane, valorile termice se vor menține ridicate, chiar și spre finalul lunii septembrie 2025.

Predeal: 21°C

Ceahlău: 17°C

Păltiniș: 20°C

Semenic: 17°C

Sinaia Cota 1500 m: 21°C

Stâna de Vale: 21°C

Vremea la mare

Vremea va fi plăcută pe litoral. Se vor înregista temperaturi maxime situat între 22 și 25 de grade Celsius. Apa mării va avea 19-20 de grade Celsius.

Costinești: 23°C

Mamaia: 23°C

Neptun: 22°C

Vama Veche: 22°C

Mangalia: 22°C

