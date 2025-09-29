Vremea în România, luni, 29 septembrie 2025. Temperatură maximă de 20°C. Sunt anunțate ninsori, astăzi

Vremea în România, luni, 29 septembrie 2025. Deși ne aflăm în toiul toamnei, temperaturile și fenomenele meteorologice specifice iernii par să fie tot mai prezente în anumite zone ale României. Ninsorile vor fi prezente pe crestele Carpaților, astăzi, iar temperaturile maxime se vor situa între 8°C și 20°C. Vezi prognoza meteorologică mai jos, în articol.

Vremea va fi mai rece, luni, 29 septembrie 2025, potrivit meteorologilor. În depresiunile din estul Transilvaniei, temperaturile se vor menține joase, în jurul a 8-9 grade Celsius. În vestul Olteniei, temperaturile maxime vor ajunge la 20 de grade Celsius. Înnorările și precipitațiile vor fi prezente în unele zone ale țării.

Temperaturile se vor menține mai scăzute și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Vremea va fi similară și în nordul Transilvaniei, în Maramureș, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina.

Zonele în care sunt anunțate ninsori, luni, 29 septembrie 2025

București: 17°C

Craiova: 18°C

Constanța: 18°C

Galați: 19°C

Brașov: 11°C

Miercurea Ciuc: 8°C

Suceava: 10°C

Iași: 16°C

Cluj-Napoca: 13°C

Timișoara: 19°C

Sibiu: 14°C

Deva: 16°C

Drobeta Turnu Severin: 20°C

Satu Mare: 16°C

Oradea: 16°C

Pitești: 15°C

Slobozia: 18°C

Călărași: 17°C

Tulcea: 19°C

Focșani: 17°C

Brăila: 19°C

Buzău: 17°C

Bacău: 14°C

Piatra Neamț: 10°C

Bistrița: 12°C

Zalău: 15°C

Baia Mare: 14°C

Târgu Mureș: 14°C

Arad: 18°C

Râmnicu Vâlcea: 17°C

Târgu Jiu: 19°C

Giurgiu: 17°C

Alexandria: 16°C

Ploiești: 15°C

Vremea se va menține rece și în București, în următoarele ore. Luni, 29 septembrie 2025, temperatura maximă va atinge 17°C și se vor înregistra precipitații. La noapte, temperatura coboară până la 9°C. Va ploua, arată Știrile Pro TV.

Vremea la munte

Stâna de Vale: 7°C

Semenic: 6°C

Păltiniș: 7°C

Predeal: 7°C

Ceahlău: 0°C

