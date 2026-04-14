Vremea o ia razna în aprilie și început de mai. Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei și un deficit îngrijorător de ploi

Estimările publicate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată pentru perioada 13 aprilie – 11 mai 2026 arată episoade cu temperaturi peste normalul perioadei, alternate cu intervale apropiate de mediile climatologice, dar și un semnal clar de secetă, mai ales în prima parte a intervalului.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

În intervalul 13 – 20 aprilie, România va resimți o încălzire ușoară, mai ales în regiunile intracarpatice. Aici, temperaturile vor depăși valorile obișnuite pentru această perioadă, în timp ce restul țării se va menține în jurul mediilor climatologice. Problema majoră nu vine însă din temperaturi, ci din lipsa ploilor. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

În săptămâna 20 – 27 aprilie, valorile termice revin la normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Intervalul 27 aprilie – 4 mai aduce din nou temperaturi ușor peste cele normale, cu accent tot pe regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice, estice și centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Pentru perioada 4 – 11 mai,  meteorologii estimează că temperaturile se vor apropia de normal în toată țara, iar cantitățile de precipitații vor fi în linie cu mediile specifice.

