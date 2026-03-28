Prima pagină » Actualitate » WhatsApp se schimbă pentru totdeauna. 3 funcții pe care le așteptați de ani de zile au sosit în sfârșit

Galerie Foto 5

WhatsApp se schimbă pentru totdeauna. Gestionarea contului în cadrul aplicației, tranzițiile fără probleme între telefoane și sisteme de operare și controlul îmbunătățit al spațiului de stocare sunt punctele forte ale celor mai recente actualizări anunțate de Meta. Compania tocmai a anunțat o serie de noi funcții pentru serviciul de mesagerie lider.

Cu aproximativ 3 miliarde de utilizatori lunar, WhatsApp este o aplicație care primește constant îmbunătățiri din partea dezvoltatorilor săi, care par să țină cont de utilizatori atunci când implementează unele dintre aceste funcții, cum ar fi programarea mesajelor sau deconectarea fără a pierde istoricul conversațiilor sau a fi nevoie să dezinstaleze aplicația, publică Larazon.

Noi funcții de inteligență artificială

Astăzi, compania condusă de Mark Zuckerberg a anunțat prin intermediul blogului său oficial sosirea a trei noi funcții care vor fi implementate treptat pe WhatsApp și sunt concepute pentru a ușura viața utilizatorilor pe platformă: facilitează eliberarea spațiului în cadrul conversațiilor, permit în sfârșit deschiderea simultană a două conturi pe iOS și simplifică transferul conversațiilor între sistemele de operare.

Pe lângă acestea, Meta a anunțat două caracteristici suplimentare în aceeași rundă de lansări: noi funcții de inteligență artificială pentru a îmbunătăți fotografiile înainte de a le trimite și o alta care va valorifica puterea inteligenței artificiale Meta pentru a produce sugestii de răspuns mai aliniate cu conversația în curs.

WhatsApp se schimbă pentru totdeauna. Stocare, transfer multiplatformă și conturi active duale pe iOS: funcții noi

Toată lumea s-a confruntat la un moment dat cu spațiul de stocare și copiile de rezervă WhatsApp. Dilema despre ce să ștergeți sau ce chat-uri să goliți a existat dintotdeauna, dar acum există o alternativă care simplifică procesul de organizare a conversațiilor și amintirilor.

WhatsApp va permite utilizatorilor să localizeze și să șteargă cele mai mari fișiere dintr-un chat. Pur și simplu accesați conversația, atingeți numele contactului sau al grupului și selectați „Gestionați stocarea”. Aceasta este o opțiune foarte practică pentru cei care doresc să păstreze restul conversației, deoarece pot alege, de asemenea, să șteargă doar fișierele media și să lase dialogul intact.

A doua nouă funcționalitate anunțată de WhatsApp se concentrează pe cei care decid să schimbe dispozitivele mobile și sistemele de operare. Transferul chat-urilor WhatsApp de pe iOS pe Android este acum mai simplu, deoarece Meta a creat o punte directă între cele două sisteme, eliminând necesitatea cloud-ului ca intermediar obligatoriu pentru mutarea datelor între dispozitive cu sisteme de operare diferite.

În cele din urmă, deși este o funcție foarte solicitată, WhatsApp va permite utilizatorilor iOS să aibă două conturi deschise simultan, o funcție deja disponibilă pe dispozitivele Android. Aceasta elimină necesitatea de a avea două dispozitive pentru a gestiona două numere de telefon și două conturi WhatsApp.

Datorită acestei funcții, pe care Meta o va implementa în curând, utilizatorii vor putea comuta între conturi mai ușor și mai rapid, păstrând separate chat-urile, notificările și setările. Această funcție va fi deosebit de binevenită de utilizatorii de iPhone care în prezent trebuie să jongleze cu telefoanele personale și de la serviciu.

WhatsApp a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu datele utilizatorilor Android și iOS, după noua funcție integrată în aplicație

Ce face Meta AI

Noile funcții valorifică, de asemenea, puterea inteligenței artificiale. Runda de îmbunătățiri la care Meta a lucrat pentru WhatsApp include funcții care profită de inteligența artificială. În primul rând, Meta AI va permite utilizatorilor să retușeze fotografiile direct din chat înainte de a le trimite: să corecteze iluminarea, să îmbunătățească stilul sau să adauge un element care aduce dinamism scenei. Vestea proastă este că, potrivit companiei, această funcție s-ar putea să nu fie disponibilă pentru toți utilizatorii.

În cele din urmă, înțelepciunea inteligenței artificiale va fi evidentă în chat-uri atunci când se sugerează stickere pe măsură ce utilizatorii caută sau aleg un emoji cu care să răspundă sau să îl includă în conversație. Pur și simplu selectați stickerul sugerat pentru a înlocui emoji-ul care le-a venit inițial în minte.

Cu această rundă de noi funcții, WhatsApp își consolidează obiectivul de a simplifica sarcinile zilnice în cadrul aplicației de mesagerie. Acestea nu sunt funcții exclusive sau funcții destinate unui grup mic de utilizatori, ci instrumente concepute pentru o cerere largă, care facilitează un control mai bun al stocării și oferă o flexibilitate mai mare în gestionarea conturilor, atât la schimbarea dispozitivelor sau a sistemelor de operare, cât și la operarea cu două conturi active.

Recomandarea video

FLASH NEWS Lia Olguţa Vasilescu caută să dea o utilitate fostului Cinematograf Craioviţa: „Am comandat un sondaj de opinie printre locuitori”
15:56
Lia Olguţa Vasilescu caută să dea o utilitate fostului Cinematograf Craioviţa: „Am comandat un sondaj de opinie printre locuitori”
UTILE Cât te costă un buncăr în România. Dotările, gradul de protecție și confortul fac diferența
15:41
Cât te costă un buncăr în România. Dotările, gradul de protecție și confortul fac diferența
ADMINISTRAȚIE Ce soluții are primarul Ciprian Ciucu pentru a limita traficul din București. Anunț despre benzi unice, la interviurile G4Media
15:28
Ce soluții are primarul Ciprian Ciucu pentru a limita traficul din București. Anunț despre benzi unice, la interviurile G4Media
ULTIMA ORĂ PSD Dâmboviţa a decis: „Un guvern fără Ilie Bolojan, fără partide toxice şi poziţia PSD să fie luată în calcul”
15:19
PSD Dâmboviţa a decis: „Un guvern fără Ilie Bolojan, fără partide toxice şi poziţia PSD să fie luată în calcul”
FLASH NEWS Carneţelul, cel mai bun prieten al lui Nicuşor Dan. Îl însoţeşte peste tot. Acum apare şi în conferinţele de presă şi la recepţii
14:32
Carneţelul, cel mai bun prieten al lui Nicuşor Dan. Îl însoţeşte peste tot. Acum apare şi în conferinţele de presă şi la recepţii
ACTUALITATE Controlerul PS5 s-ar putea conecta la telefonul mobil. Brevetul „Input System”
14:08
Controlerul PS5 s-ar putea conecta la telefonul mobil. Brevetul „Input System”
Mediafax
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Pinguinii îmbătrânesc la fel ca oamenii moderni, indică un studiu
SPORT Începe Țiriac Open 2026! Ce au declarat Ilie Năstase și Ion Țiriac înainte de start
15:38
Începe Țiriac Open 2026! Ce au declarat Ilie Năstase și Ion Țiriac înainte de start
CONTROVERSĂ Laura Codruța Kovesi a ajuns eroină în presa rusă. Ce dezvăluiri a făcut despre oficialii UE
14:50
Laura Codruța Kovesi a ajuns eroină în presa rusă. Ce dezvăluiri a făcut despre oficialii UE
ECONOMIE Cum să îți pui banii la adăpost în timpul crizei. Cele mai frecvente greșeli prin care riști să-ți pierzi economiile
14:15
Cum să îți pui banii la adăpost în timpul crizei. Cele mai frecvente greșeli prin care riști să-ți pierzi economiile
REACȚIE Șpaga în spitale încă se practică, în ciuda salariilor bune din sistemul medical. Alexandru Rogobete: „Este în continuare un fenomen”
14:01
Șpaga în spitale încă se practică, în ciuda salariilor bune din sistemul medical. Alexandru Rogobete: „Este în continuare un fenomen”
DESTINAȚII Aventura unui român spre Siberia. Cum a ajuns cu o mașină veche de 26 de ani și 480.000 km la bord în Extremul Orient rus, la -50 grade
13:55
Aventura unui român spre Siberia. Cum a ajuns cu o mașină veche de 26 de ani și 480.000 km la bord în Extremul Orient rus, la -50 grade
EXTERNE Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”
13:48
Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”

Cele mai noi

Trimite acest link pe