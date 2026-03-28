WhatsApp se schimbă pentru totdeauna. Gestionarea contului în cadrul aplicației, tranzițiile fără probleme între telefoane și sisteme de operare și controlul îmbunătățit al spațiului de stocare sunt punctele forte ale celor mai recente actualizări anunțate de Meta. Compania tocmai a anunțat o serie de noi funcții pentru serviciul de mesagerie lider.

Cu aproximativ 3 miliarde de utilizatori lunar, WhatsApp este o aplicație care primește constant îmbunătățiri din partea dezvoltatorilor săi, care par să țină cont de utilizatori atunci când implementează unele dintre aceste funcții, cum ar fi programarea mesajelor sau deconectarea fără a pierde istoricul conversațiilor sau a fi nevoie să dezinstaleze aplicația, publică Larazon.

Noi funcții de inteligență artificială

Astăzi, compania condusă de Mark Zuckerberg a anunțat prin intermediul blogului său oficial sosirea a trei noi funcții care vor fi implementate treptat pe WhatsApp și sunt concepute pentru a ușura viața utilizatorilor pe platformă: facilitează eliberarea spațiului în cadrul conversațiilor, permit în sfârșit deschiderea simultană a două conturi pe iOS și simplifică transferul conversațiilor între sistemele de operare.

Pe lângă acestea, Meta a anunțat două caracteristici suplimentare în aceeași rundă de lansări: noi funcții de inteligență artificială pentru a îmbunătăți fotografiile înainte de a le trimite și o alta care va valorifica puterea inteligenței artificiale Meta pentru a produce sugestii de răspuns mai aliniate cu conversația în curs.

Toată lumea s-a confruntat la un moment dat cu spațiul de stocare și copiile de rezervă WhatsApp. Dilema despre ce să ștergeți sau ce chat-uri să goliți a existat dintotdeauna, dar acum există o alternativă care simplifică procesul de organizare a conversațiilor și amintirilor.

WhatsApp va permite utilizatorilor să localizeze și să șteargă cele mai mari fișiere dintr-un chat. Pur și simplu accesați conversația, atingeți numele contactului sau al grupului și selectați „Gestionați stocarea”. Aceasta este o opțiune foarte practică pentru cei care doresc să păstreze restul conversației, deoarece pot alege, de asemenea, să șteargă doar fișierele media și să lase dialogul intact. A doua nouă funcționalitate anunțată de WhatsApp se concentrează pe cei care decid să schimbe dispozitivele mobile și sistemele de operare. Transferul chat-urilor WhatsApp de pe iOS pe Android este acum mai simplu, deoarece Meta a creat o punte directă între cele două sisteme, eliminând necesitatea cloud-ului ca intermediar obligatoriu pentru mutarea datelor între dispozitive cu sisteme de operare diferite. În cele din urmă, deși este o funcție foarte solicitată, WhatsApp va permite utilizatorilor iOS să aibă două conturi deschise simultan, o funcție deja disponibilă pe dispozitivele Android. Aceasta elimină necesitatea de a avea două dispozitive pentru a gestiona două numere de telefon și două conturi WhatsApp. Datorită acestei funcții, pe care Meta o va implementa în curând, utilizatorii vor putea comuta între conturi mai ușor și mai rapid, păstrând separate chat-urile, notificările și setările. Această funcție va fi deosebit de binevenită de utilizatorii de iPhone care în prezent trebuie să jongleze cu telefoanele personale și de la serviciu.

Ce face Meta AI

Noile funcții valorifică, de asemenea, puterea inteligenței artificiale. Runda de îmbunătățiri la care Meta a lucrat pentru WhatsApp include funcții care profită de inteligența artificială. În primul rând, Meta AI va permite utilizatorilor să retușeze fotografiile direct din chat înainte de a le trimite: să corecteze iluminarea, să îmbunătățească stilul sau să adauge un element care aduce dinamism scenei. Vestea proastă este că, potrivit companiei, această funcție s-ar putea să nu fie disponibilă pentru toți utilizatorii.

În cele din urmă, înțelepciunea inteligenței artificiale va fi evidentă în chat-uri atunci când se sugerează stickere pe măsură ce utilizatorii caută sau aleg un emoji cu care să răspundă sau să îl includă în conversație. Pur și simplu selectați stickerul sugerat pentru a înlocui emoji-ul care le-a venit inițial în minte.

Cu această rundă de noi funcții, WhatsApp își consolidează obiectivul de a simplifica sarcinile zilnice în cadrul aplicației de mesagerie. Acestea nu sunt funcții exclusive sau funcții destinate unui grup mic de utilizatori, ci instrumente concepute pentru o cerere largă, care facilitează un control mai bun al stocării și oferă o flexibilitate mai mare în gestionarea conturilor, atât la schimbarea dispozitivelor sau a sistemelor de operare, cât și la operarea cu două conturi active.

