WhatsApp a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu datele utilizatorilor Android și iOS, după noua funcție integrată în aplicație

Aplicația WhatsApp vine cu o nouă actualizare. Mulți dintre utilizatorii acestei platforme de comunicare au așteptat-o cu nerăbdare, iar motivul este cât se poate de simplu. Noua funcție va facilita transferul de date între dispozitive.

WhatsApp, una dintre aplicațiile de chat preferate în Marea Britanie, a testat și furnizat o nouă funcție. O actualizare recentă a adus în atenția utilizatorilor de Android și iOS o funcție care face transferul de date mai facil între un cont iOS și unul Android. Practic, este vorba despre un nou instrument menit să mute conversațiile, cu fotografii, videoclipuri și documente, dintr-o parte în alta.

Cum transferi, acum, datele

Transferul de date de pe WhatsApp a fost mai facil între două dispozitive Android sau două telefoane iPhone-uri, care funcționează pe sistemul de operare iOS, care este dezvoltat exclusiv de Apple. Până recent, tranziția de la Android la iPhone, sau invers, a însemnat și un transfer mai dificil al datelor între dispozitive, pe anumite aplicații. Printre acestea se numpără și WhatsApp. Însă, odată cu noua actualizare adusă aplicației, acest aspect va fi mai ușor de îndeplinit.

Acum, una dintre noile funcții ale aplicației reprezintă transferul integral al chat-urilor de pe iOS pe Android. Aceast lucru înseamnă că poți muta contul tău WhatsApp de pe iPhone pe un nou telefon Android fără a utiliza o aplicație terță parte.

O altă actualizare excelentă este că, pentru prima dată, poți avea două conturi WhatsApp care rulează pe iPhone. Această funcție este disponibilă pe Android de ceva vreme, dar acum o poți avea și pe iOS. Totul rulează în aceeași aplicație WhatsApp și poți schimba conturile cu ușurință, scrie Express.co.uk.

De asemenea, mai există o actualizare la categoria stickerelor din aplicație.

