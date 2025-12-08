Prima pagină » Actualitate » Wilmark face mărturisiri. ”Am făcut multe nebunii din gelozie, multe”

Wilmark face mărturisiri. ”Am făcut multe nebunii din gelozie, multe”

08 dec. 2025, 13:30, Actualitate
Wilmark face mărturisiri. ”Am făcut multe nebunii din gelozie, multe”
Galerie Foto 15
Wilmark face mărturisiri

Wilmark a mărturisit că a suferit de gelozie și a făcut multe nebunii din acest motiv. Coregraful este căsătorit cu Ioana și are doi copii.

Wilmark are o școală de dans.  Acesta a venit din Columbia în România în anul 1994, când avea 17 ani. În plan personal, Wilmark este căsătorit cu Ioana și au împreună doi băieți – Loukas și Joakin. Corgraful și partenera sa de viață sunt împreună de 23 de ani, iar de 17 ani sunt căsătoriți.

Wilmark a mărturisit, pentru spynews.ro, că a fost bolnav de gelozie și a făcut multe lucruri nebunești din acest motiv.

Wilmark face mărturisiri. ”Am umblat cu mașini, am urmărit, să mă uit să mă asigur”

”Eram mai gelos, dar acum mi-a mai trecut puțin. Am făcut multe nebunii din gelozie, multe! Mama, am stat, am umblat cu mașini, am urmărit, să mă uit să mă asigur. Pe mine mă duceau direct la… (n.r. face un semn ca și cum ar avea cătușe la mâini), ipotetic vorbind”, a explicat Wilmark.

”Oameni psihopați, oameni binevoitori, oameni care trăiesc o iubire din asta, din America Latină, adică ca în telenovele… Tot Ioana m-a ajutat, prin faptul că nu m-a băgat în seamă. (…) Nici măcar discret nu puteam să fiu (n.r. râde). Păi, nu trebuia să știe că sunt eu pe urmele ei?! Eu nu voiam să prind ceva, eu voiam să nu prind nimic”, a mai declarat coregraful.

Recomandarea video

Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Ce se întâmplă doctore
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Întrebările la care istoria nu poate răspunde
SPORT Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu încheie anul 2025 în forță, cu un cantonament montan. „Vreau să devină gladiatori”
14:26
Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu încheie anul 2025 în forță, cu un cantonament montan. „Vreau să devină gladiatori”
POLITICĂ Băsescu explică de ce au pierdut PSD și USR alegerile în Capitală
14:10
Băsescu explică de ce au pierdut PSD și USR alegerile în Capitală
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Președintele Nicușor Dan, care a susținut fățiș candidatul perdant al USR, de 15 ore n-are nicio reacție. Șeful statului evită să recunoască victoria lui Ciprian Ciucu
13:22
Președintele Nicușor Dan, care a susținut fățiș candidatul perdant al USR, de 15 ore n-are nicio reacție. Șeful statului evită să recunoască victoria lui Ciprian Ciucu
FLASH NEWS „Victoria lui Ciucu poate contribui la reducerea presiunii asupra lui Bolojan” -Politico. Ce spune presa internațională despre alegerile din București
13:16
„Victoria lui Ciucu poate contribui la reducerea presiunii asupra lui Bolojan” -Politico. Ce spune presa internațională despre alegerile din București
TRANSPORT Noul Mers al Trenurilor 2025–2026 intră în vigoare din 14 decembrie. Vor circula zilnic peste 1.150 de trenuri
13:13
Noul Mers al Trenurilor 2025–2026 intră în vigoare din 14 decembrie. Vor circula zilnic peste 1.150 de trenuri
POLITICĂ Se cer schimbări în USR. Deputata Cristina Prună: „USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altădată”
13:00
Se cer schimbări în USR. Deputata Cristina Prună: „USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altădată”

Cele mai noi