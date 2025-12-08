Wilmark face mărturisiri. ”Am făcut multe nebunii din gelozie, multe”

Wilmark a mărturisit că a suferit de gelozie și a făcut multe nebunii din acest motiv. Coregraful este căsătorit cu Ioana și are doi copii.

Wilmark are o școală de dans. Acesta a venit din Columbia în România în anul 1994, când avea 17 ani. În plan personal, Wilmark este căsătorit cu Ioana și au împreună doi băieți – Loukas și Joakin. Corgraful și partenera sa de viață sunt împreună de 23 de ani, iar de 17 ani sunt căsătoriți.

Wilmark face mărturisiri. ”Am umblat cu mașini, am urmărit, să mă uit să mă asigur”

”Eram mai gelos, dar acum mi-a mai trecut puțin. Am făcut multe nebunii din gelozie, multe! Mama, am stat, am umblat cu mașini, am urmărit, să mă uit să mă asigur. Pe mine mă duceau direct la… (n.r. face un semn ca și cum ar avea cătușe la mâini), ipotetic vorbind”, a explicat Wilmark.

”Oameni psihopați, oameni binevoitori, oameni care trăiesc o iubire din asta, din America Latină, adică ca în telenovele… Tot Ioana m-a ajutat, prin faptul că nu m-a băgat în seamă. (…) Nici măcar discret nu puteam să fiu (n.r. râde). Păi, nu trebuia să știe că sunt eu pe urmele ei?! Eu nu voiam să prind ceva, eu voiam să nu prind nimic”, a mai declarat coregraful.