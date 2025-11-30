Zăpadă bogată la Șureanu. Pârtiile de schi se pregătesc să dea startul sezonului

Nu doar complexul de schi Păltiniș Arena a deschis deja sezonul de iarnă. Domeniul Schiabil Șureanu, aflat între județele Alba și Hunedoara, se pregătește si el pentru primii vizitatori.

Reprezentanții stațiunii au publicat pe rețelele de socializare câteva fotografii în care zăpada a transformat peisajul într-unul de poveste.

Potrivit acestora, până la deschiderea noului sezon de schi mai este doar un pas.

„Veste minunată, prieteni! Zăpadă bogată la Șureanu! Sperăm să venim cât mai curând spre voi cu anunțarea deschiderii unui nou sezon de schi!“, au transmis administratorii Domeniului Schiabil Șureanu pe pagina de Facebook.

Domeniul schiabil Sureanu este situat în spectaculoșii Munți Șureanu, între vârfurile Șureanu (2.059 metri) și Patru (2.130 metri). Acesta se află în județele Alba și Hunedoara, și oferă o gamă variată de activități de iarnă.

11 pârtii de schi: Domeniul dispune de pârtii de diverse dificultăți, potrivite pentru toate nivelurile de experiență.

Trei instalații pe cablu: Infrastructura modernă include teleschiuri și telescaune care asigură acces facil la pârtii.

Zăpadă abundentă: Zăpada măsoară adesea peste 1,5 metri, asigurând condiții excelente de schi din decembrie pana în aprilie.

Coborârile pe pârtiile de la Șureanu oferă peisaje impresionante, cu vederi asupra Munților Parang, Retezat, Cindrel și Lotru. Datorită frumuseții naturale, Muntii Sureanu sunt adesea denumiți „Elvetia Estului” de către vizitatorii internaționali.

