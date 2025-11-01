Zboruri suspendate timp de aproximativ două ore la aeroportul din Berlin, după o alertă cu drone

Vineri seară, prezența dronelor a perturbat traficul aerian de pe aeroportul Berlin-Brandenburg, acolo unde, vreme de două ore, zborurile au fost suspendate, conform AFP, citată de News.ro.

Decolările și aterizările au fost întrerupte între ora locală 20:08 și 21:58, iar „o mulțime de zboruri” au fost redirecționate către alte orașe germane, a spus un purtător de cuvânt al aeroportului din capitala Germaniei, pentru sursa citată.

Astfel, la fața locului au fost trimise de către poliția locală un elicopter și o mașină de patrulare. Un aparat de zbor a fost văzut de autorități, care nu au reușit să identifice cine o operează.

Incidentul de vineri nu este singular însă în Germania. În ultimele luni, s-au semnalat multiple observații de drone deasupra bazelor militare, a siturilor industriale și a altor elemente de infrastructură critică din această țară. La început de octombrie, dronele observate deasupra orașului Munchen, din sud, au provocat închiderea aeroportului orașului, de două ori. De asemenea, drone au fost observate și deasupra aeroporturilor și a siturilor militare din Danemarca și Norvegia.

Germania, unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei în lupta sa împotriva Rusiei, a acuzat Moscova de creşterea activităţii dronelor.

„Nu suntem încă siguri, dar o parte esenţială a acestor acţiuni este probabil orchestrată de Rusia”, a spus la începutul lunii octombrie cancelarul Friedrich Merz la canalul public ARD, referindu-se la incidentele de la München şi de la aeroportul din Copenhaga, de la finalul lunii septembrie.

Merz a denunțat „încercările de spionaj şi destabilizare” și a spus că Germania supraveghează cu atenţie „flota fantomă rusă” staţionată în Marea Baltică, suspectată de implicare în aceste incursiuni.

Ministrul de Interne Alexander Dobrindt a îndemnat la „găsirea de noi răspunsuri la această ameninţare hibridă”, mai ales prin consolidarea capacităţilor de detectare, evaluare şi, eventual, distrugere a aparatelor fără pilot.

Luna trecută, guvernul german a început o revizuire a legilor care reglementează securitatea aeriană a ţării. Obiectivul este acela de a permite armatei germane, şi nu doar poliţiei, să doboare dronele.

La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană vrea să instituie un „zid anti-drone”, care ar fi pe deplin operaţional până în anul 2027, însă acest proiect este întâmpinat cu scepticism de unele ţări membre.

