Prima pagină » Actualitate » Zboruri suspendate timp de aproximativ două ore la aeroportul din Berlin, după o alertă cu drone

Zboruri suspendate timp de aproximativ două ore la aeroportul din Berlin, după o alertă cu drone

01 nov. 2025, 09:04, Actualitate
Zboruri suspendate timp de aproximativ două ore la aeroportul din Berlin, după o alertă cu drone
foto ilustrativa: sursa foto. Envato

Vineri seară, prezența dronelor a perturbat traficul aerian de pe aeroportul Berlin-Brandenburg, acolo unde, vreme de două ore, zborurile au fost suspendate, conform AFP, citată de News.ro.

Decolările și aterizările au fost întrerupte între ora locală 20:08 și 21:58, iar o mulțime de zboruri” au fost redirecționate către alte orașe germane, a spus un purtător de cuvânt al aeroportului din capitala Germaniei, pentru sursa citată.

Astfel, la fața locului au fost trimise de către poliția locală un elicopter și o mașină de patrulare. Un aparat de zbor a fost văzut de autorități, care nu au reușit să identifice cine o operează.

Incidentul de vineri nu este singular însă în Germania. În ultimele luni, s-au semnalat multiple observații de drone deasupra bazelor militare, a siturilor industriale și a altor elemente de infrastructură critică din această țară. La început de octombrie, dronele observate deasupra orașului Munchen, din sud, au provocat închiderea aeroportului orașului, de două ori. De asemenea, drone au fost observate și deasupra aeroporturilor și a siturilor militare din Danemarca și Norvegia.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Germania, unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei în lupta sa împotriva Rusiei, a acuzat Moscova de creşterea activităţii dronelor.

„Nu suntem încă siguri, dar o parte esenţială a acestor acţiuni este probabil orchestrată de Rusia”, a spus la începutul lunii octombrie cancelarul Friedrich Merz la canalul public ARD, referindu-se la incidentele de la München şi de la aeroportul din Copenhaga, de la finalul lunii septembrie.

Merz a denunțat încercările de spionaj şi destabilizareși a spus Germania supraveghează cu atenţie flota fantomă rusăstaţionată în Marea Baltică, suspectată de implicare în aceste incursiuni.

Ministrul de Interne Alexander Dobrindt a îndemnat la găsirea de noi răspunsuri la această ameninţare hibridă”, mai ales prin consolidarea capacităţilor de detectare, evaluare şi, eventual, distrugere a aparatelor fără pilot.

Luna trecută, guvernul german a început o revizuire a legilor care reglementează securitatea aeriană a ţării. Obiectivul este acela de a permite armatei germane, şi nu doar poliţiei, doboare dronele.

La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană vrea instituie un zid anti-drone”, care ar fi pe deplin operaţional până în anul 2027, însă acest proiect este întâmpinat cu scepticism de unele ţări membre.

Autorul recomandă:

Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește

Citește și

UTILE Azi sunt Moşii de toamnă 2025. Ce trebuie să pui în pachetele de pomană
08:04
Azi sunt Moşii de toamnă 2025. Ce trebuie să pui în pachetele de pomană
UTILE Cât trebuie să dormi, de fapt. Teoria celor 8 ore pe noapte a fost demontată
07:41
Cât trebuie să dormi, de fapt. Teoria celor 8 ore pe noapte a fost demontată
ACTUALITATE 1 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Gabriel Cotabiță ar fi împlinit 70 de ani. Mihaela Runceanu este ucisă în garsoniera sa din București
07:15
1 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Gabriel Cotabiță ar fi împlinit 70 de ani. Mihaela Runceanu este ucisă în garsoniera sa din București
EXCLUSIV Șah-mat la cultură. Cât pierde statul român prin COMASĂRILE ministrului András István Demeter: „Poți finanța un mic Broadway, aici, la București”/”O formă mascată de politizare”
06:00
Șah-mat la cultură. Cât pierde statul român prin COMASĂRILE ministrului András István Demeter: „Poți finanța un mic Broadway, aici, la București”/”O formă mascată de politizare”
EXCLUSIV Linia 5 de tramvai, cunoscută ca „Ruta corporatiștilor”, se redeschide „românește”: cu datorii de 12 milioane de euro și fără copertine pentru ploaie pe refugii
06:00
Linia 5 de tramvai, cunoscută ca „Ruta corporatiștilor”, se redeschide „românește”: cu datorii de 12 milioane de euro și fără copertine pentru ploaie pe refugii
POLITICĂ Ludovic Orban dezminte BLATUL Nicușor Dan-PSD. Președintele ”a fost obligat” să negocieze la formarea actualei coaliţiei, scuză fostul lider PNL
00:10
Ludovic Orban dezminte BLATUL Nicușor Dan-PSD. Președintele ”a fost obligat” să negocieze la formarea actualei coaliţiei, scuză fostul lider PNL
Mediafax
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Digi24
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni
Cancan.ro
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Mediafax
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul pentru o ceașcă
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
Pentagonul aprobă livrarea de Tomahawk către Ucraina. Doar un pas până ce rachetele ajung în mâna lui Zelenski
Cancan.ro
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia acum!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Poluarea masivă din Marea Neagră, vizibilă din spațiu. Accesează HARTA INTERACTIVĂ