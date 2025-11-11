Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare pentru o discuție pe tema reformei pensiilor magistraților, declarată neconstituțională de CCR. Convocarea are loc după ce CCR a publicat motivarea deciziei prin care a respins proiectul de lege asumat de Guvernul Bolojan.

De luni bune, tema pensiilor magistraților a generat tensiuni majore între liderii Coaliției. Curtea Constituțională a României a decis să respingă proiectul de lege asumat de Guvernul Bolojan. Actul normativ trebuia adoptat până la 28 noiembrie, termenul lmită pentru ca România să nu piardă 231 mil. euro din PNRR.

La întâlnirea de astăzi vor participa premierul Ilie Bolojan, președintele PSD, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR) și Varujan Pambuccian (grupul minorităților). Prmierul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul va lua o decizie doar după analizarea completă a motivării CCR, pentru a nu risca un nou eșec legislativ.

Tot astăzi, la ora 14:00, este programată și ședința coaliției, care va avea loc la Guvern.

Reforma pensiilor speciale, „mărul discordiei” în Coaliție

Tema reformei pensiilor magistraților a devenit, de mai bine de 3 luni, „mărul discordiei” în Coaliție, dar și la Cotroceni. Acum, însă, oficialii ne promit rezolvarea acestei probleme. Ilie Bolojan ar fi dispus să accepte o perioadă de tranziție mai lungă decât cea prevăzută în forma actuală a proiectului, respectiv mai mult de 10 ani, până când magistrații vor ajunge gradual la vârsta standard de pensionare de 65 de ani. Însă, Ilie Bolojan nu renunță la prevederea ca pensia unui magistrat să fie maximum 75% din ultimul salariu.

Nicușor Dan, mai aproape de varianta magistraților

Abordarea președintelui Nicușor Dan în acest scandal care a fracturat coaliția este mai aproape de varianta susținută de magistrați. Anterior, șeful statului a declarat că solicitase liderilor coaliției ca vârsta de pensionare a magistraților să crească treptat în următorii 15 ani, nu în 10 ani cum este prevăzut în proiectul adoptat de Guvern pe care a insistat Bolojan. Președintele consideră că magistrații din România au muncit de două, trei ori mai mult ca cei din alte țări europene.

„Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, zisă specială, magistrații din România chiar au muncit mult mai mult decât omologi lor din țări europene. Față de un aviator din România muncește cât un aviator din Spania, un polițist din România lucrează cât un polițist din Franța, un militar din România lucrează cât un militar din Germania. Magistrații, și am avut exercițiul ăsta, aproape zilnic o perioadă și săptămânal în perioada cât am fost primar, magistrații din România au muncit anii aceștia de două, trei ori mai mult decât omologii lor din țări europene. Atunci pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să îi cerem să lucreze dublu”, spune Nicușor Dan.

Proiectul inițial, pe care a insistat premierul Ilie Bolojan, de reformă a pensiilor magistraților a picat săptămânile trecute la Curtea Constituțională. Deși legea pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament a fost declarată neconstituțională pe lipsa avizului obligatoriu al CSM, problema proiectului o reprezenta de fapt conținutul legii. Magistrații – alături de o parte din judecătorii CCR – resping ideea ca pensia să fie doar 75% din ultimul salariu și durata perioadei de tranziție până la pensionarea la 65 de ani.

