Prima pagină » Actualitate » Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat coaliția la Palat ca să tranșeze problema reformei pensiilor magistraților

Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat coaliția la Palat ca să tranșeze problema reformei pensiilor magistraților

11 nov. 2025, 10:00, Actualitate
Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat coaliția la Palat ca să tranșeze problema reformei pensiilor magistraților

Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare pentru o discuție pe tema reformei pensiilor magistraților, declarată neconstituțională de CCR. Convocarea are loc după ce CCR a publicat motivarea deciziei prin care a respins proiectul de lege asumat de Guvernul Bolojan.

De luni bune, tema pensiilor magistraților a generat tensiuni majore între liderii Coaliției. Curtea Constituțională a României a decis să respingă proiectul de lege asumat de Guvernul Bolojan. Actul normativ trebuia adoptat până la 28 noiembrie, termenul lmită pentru ca România să nu piardă 231 mil. euro din PNRR.

La întâlnirea de astăzi vor participa premierul Ilie Bolojan, președintele PSD, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR) și Varujan Pambuccian (grupul minorităților). Prmierul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul va lua o decizie doar după analizarea completă a motivării CCR, pentru a nu risca un nou eșec legislativ.

Tot astăzi, la ora 14:00, este programată și ședința coaliției, care va avea loc la Guvern.

Reforma pensiilor speciale, „mărul discordiei” în Coaliție

Tema reformei pensiilor magistraților a devenit, de mai bine de 3 luni, „mărul discordiei” în Coaliție, dar și la Cotroceni. Acum, însă, oficialii ne promit rezolvarea acestei probleme. Ilie Bolojan ar fi dispus să accepte o perioadă de tranziție mai lungă decât cea prevăzută în forma actuală a proiectului, respectiv mai mult de 10 ani, până când magistrații vor ajunge gradual la vârsta standard de pensionare de 65 de ani. Însă, Ilie Bolojan nu renunță la prevederea ca pensia unui magistrat să fie maximum 75% din ultimul salariu.

Nicușor Dan, mai aproape de varianta magistraților

Abordarea președintelui Nicușor Dan în acest scandal care a fracturat coaliția este mai aproape de varianta susținută de magistrați. Anterior, șeful statului a declarat că solicitase liderilor coaliției ca vârsta de pensionare a magistraților să crească treptat în următorii 15 ani, nu în 10 ani cum este prevăzut în proiectul adoptat de Guvern pe care a insistat Bolojan. Președintele consideră că magistrații din România au muncit de două, trei ori mai mult ca cei din alte țări europene.

„Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, zisă specială, magistrații din România chiar au muncit mult mai mult decât omologi lor din țări europene. Față de un aviator din România muncește cât un aviator din Spania, un polițist din România lucrează cât un polițist din Franța, un militar din România lucrează cât un militar din Germania. Magistrații, și am avut exercițiul ăsta, aproape zilnic o perioadă și săptămânal în perioada cât am fost primar, magistrații din România au muncit anii aceștia de două, trei ori mai mult decât omologii lor din țări europene. Atunci pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să îi cerem să lucreze dublu”, spune Nicușor Dan.

Proiectul inițial, pe care a insistat premierul Ilie Bolojan, de reformă a pensiilor magistraților a picat săptămânile trecute la Curtea Constituțională. Deși legea pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament a fost declarată neconstituțională pe lipsa avizului obligatoriu al CSM, problema proiectului o reprezenta de fapt conținutul legii. Magistrații – alături de o parte din judecătorii CCR – resping ideea ca pensia să fie doar 75% din ultimul salariu și durata perioadei de tranziție până la pensionarea la 65 de ani.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan i-a convocat pe liderii Coaliției la Cotroceni pentru a discuta despre legea pensiilor magistraților

Nicușor Dan afirmă că România poate deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare

Citește și

EXTERNE Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
13:57
Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
ANCHETĂ EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
13:47
EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
DRAMĂ Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”
13:44
Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”
VIDEO Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
13:40
Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
ULTIMA ORĂ Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu
13:36
Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Cancan.ro
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este constanta lui Planck?
VIDEO România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”
14:02
România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”
EXTERNE Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii
14:02
Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii
EXTERNE A fost lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul de la Kremlin”. Jude Law, asemănare remarcabilă cu Vladimir Putin
13:35
A fost lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul de la Kremlin”. Jude Law, asemănare remarcabilă cu Vladimir Putin
VIDEO Congresul PSD, cântecul de lebădă al social-democraților? Cristoiu: „A fost o povară pentru toată lumea”
13:12
Congresul PSD, cântecul de lebădă al social-democraților? Cristoiu: „A fost o povară pentru toată lumea”
ULTIMA ORĂ Ioana Dogioiu sare în apărarea vicepremierului lui Bolojan, după acuzațiile lui Uscatu: „Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate”
13:07
Ioana Dogioiu sare în apărarea vicepremierului lui Bolojan, după acuzațiile lui Uscatu: „Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate”