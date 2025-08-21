Guvernul dezbate 21 de puncte de pe ordinea de zi a ședinței de joi, 21 august. Unul dintre cele mai fierbinți este cel legat de Pilonul 2 pensii. Proiectul vorbește despre constituirea unor fonduri speciale prin intermediul cărora se va face plata acestor drepturi.

UPDATE 11.30

Guvernul a adoptat proiectul referitor la plata pensiilor private, în forma modificată, potrivit surselor Gândul.

Astfel, cuantumul de retragere crește de la 25% la 30%, restul sumelor urmând să fie achitat eșalonat pe o perioadă de 8 ani.

Pe 8 august, șeful ASF, Alexandru Petrescu, anunța că noul proiect de lege referitor la pensiile private schimbă regulile de retragere, avans de 25% din toată suma, iar restul doar în tranșe. Acest lucru a stârnit nemulțumiri printre beneficiari.

Pe 18 august, Gândul a scris că Executivul ia în calcul să modifice proiectul referitor la Pilonul II de pensii, astfel încât pensionarii să poată retrage 30% din suma totală în prima tranșă.

Proiectul de lege referitor la plata pensiilor private este unul dintre punctele importante de pe ordinea de zi a Executivului, de joi. Acesta propune soluții aliniate la practicile curente din alte țări UE. Furnizorul pensiilor private, care va administra un fond de plată, va fi autorizat de ASF.

Textul documentului conține mai multe detalii, printre care și acelea legate de suma minimă necesară pentru dobândirea unei pensii private, respectiv pentru transferul activului personal al participantului către un fond de plată, valoarea acesteia fiind de 12 ori valoarea indemnizaţiei sociale stabilite pentru pensionarii din sistemul public de pensii.

„Valoarea activului personal care se situează sub pragul menționat este plătită direct de către administrator către participant, sub formă de plată unică sau plăți eşalonate pe maximum 5 ani, în baza cererii formulate de acesta din urmă”, se arată în expunerea de motive a actului normativ.

