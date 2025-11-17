Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu

Astăzi este ziua în care FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu în care locuiește acum fostul președinte Klaus Iohannis.

Aceasta este modalitatea prin care ANAF vrea să se asigure că recuperează milionul de euro datorat de soții Iohannis statului, relatează Antena 3 CNN.

FISC-ul începe procedurile pentru sechestrul casei în care locuiește acum Klaus Iohannis

Autoritățile fiscale lucrează de săptămâni bune la dosarul pe care urmează să îl depună la Tribunalul Sibiu, cel mai probabil în zilele următoare. Este un dosar extrem de stufos care cuprinde o mulțime de documente financiare, unele dintre acestea datând de acum 16 ani, dar și o serie de rapoarte întocmite de inspectori.

Toate acestea au legătură cu suma de un milion de euro pe care ANAF o are de recuperat de la familia Iohannis, adică banii încasați din închirierea spațiului comercial din centrul Sibiului la care se adaugă penalități și sume accesorii.

Ca să fie siguri că vor recupera prejudiciul, juriștii de la FISC vor cere în instanță măsuri asiguratorii, cu alte cuvinte vor solicita judecătorilor să aprobe instituirea sechestrului pe imobilele deținute de familia Iohannis. Măsura ar urma să fie cerută inclusiv pentru casa în care locuiește în prezent fostul președinte.

Statul român a confiscat de la familia Iohannis spațiul comercial din centrul Sibiului după ce instanța a stabilit că acesta a fost cumpărat cu acte false. Locuința necesită reparații capitale având în vedere infiltrațiile de apă precum și tencuiala deteriorată. Inspectorii ANAF au pătruns în casă abia după ce au spart ușa având în vedere că soții Iohannis le-au transmis prin intermediul avocaților că nu mai dețin cheia. Așadar, urmează un proces amplu și de durată după ce ANAF va iniția acțiunea civilă în instanță, Tribunalul Sibiu va stabili un prim termen de judecată în acest dosar.

