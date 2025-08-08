Ziarista filată de SRI la „Terasa Anda” reacționează la 30 de ani după SCANDALUL “Iliescu-KGB” /„Istoria îl va judeca”

Moartea lui Ion Iliescu – condus pe ultimul drum joi, la vârsta de 95 de ani – a redeschis „Cutia Pandorei”, cu privire la anumite episoade din timpul mandatului său de președinte al României, intens dezbătute și mediatizate de-a lungul timpului. Unul dintre ele este ceea ce s-a numit Afacerea „Terasa Anda”, un episod care a explodat în 1995 și despre care se vorbește, chiar și astăzi, la 30 de ani după.

Povestea – care la vremea respectivă, a stârnit multă vâlvă și indignare în breasla jurnaliștilor – relatează episodul în care doi ofiţeri SRI au fost surprinși într-o misiune de filare a doi ziarişti.

Ziariștii respectivi erau de la cotidianul Ziua, ziar – care potrivit materialului publicat de Evenimentul Zilei – se afla în conflict deschis cu șeful SRI, Virgil Măgureanu. De altfel, scriu jurnaliștii EVZ, Sorin Roșca Stănescu și publicația „Ziua” se luptau pe atunci să dovedească că Ion Iliescu fusese agent KGB.

Contactată de Gândul pentru o reacție, în legătură cu povestea peste care s-au așternut 30 de ani de tăcere, Tana Ardeleanu, una dintre jurnaliștii care au fost filați, a mărturisit că, pentru ea, „acea perioada este subiect inchis, mai ales zilele astea. Cum a zis președintele, istoria îl va judeca”, a conchis aceasta.

„Big Brother” SRI pentru jurnaliștii Ziua

Sorin Roșca Stănescu a făcut, câțiva ani mai târziu, o serie de declarații în legătură cu acest episod, în care au fost implicați doi jurnaliști ai publicației pe care lo conducea.

Jurnalistul a povestit că SRI-ul instalase microfoane și în scrumierele de la masa gazetarilor aflați la „terasa Anda”, pentru a documenta subiectul “Iliescu-KGB.”

”Eu n-am avut niciodată, în mod oficial, informaţii de la serviciile secrete. Cu o singură excepţie: când am scris despre apartenenţa lui Ion Iliescu la KGB. Începuse procesul lui Iliescu împotriva ziarului « Ziua. » La terasa «Anda”, Tana Ardeleanu, autoarea dezvăluirilor, a fost supravegheată în timp ce vorbea cu un jurnalist de la Mediafax, care era student la Moscova (n.r. – George Scutaru, fostul consilier al lui Klaus Iohannis). S-au întâlnit ca să discute despre statutul de KGB-ist al studentului Ion Iliescu.

Apoi, a venit cu o dubă o echipă de filaj formată din doi maiori. Şi prin spatele dubei au început să filmeze. Când a început această operaţiune, a venit cineva la mine, un străin care a intrat val-vârtej în biroul meu. Mi-a zis: « Tana Ardeleanu e supravegheată la terasa Anda de SRI. » Şi-apoi a fugit”, mai spunea Stănescu.

Ion Cristoiu a criticat dur filajul „Terasa Anda”

Gazetarul Ion Cristoiu a avut și el, la acea vreme, o reacție vehementă, după episodul „Terasa Anda.”

”26 iunie 1995 – SRI încearcă să pună capăt unui scandal de proporţii declanşat de doi dintre ofiţerii săi. La 21 iunie doi ziarişti de la ziarul « Ziua » – dintre cei doi, Tana Ardeleanu este realizatoarea anchetelor despre apartenenţa lui Ion Iliescu la KGB – au observat că sînt filmaţi dintr-o maşină. Cei doi ziarişti i-au reţinut pe următori şi i-au dus la Poliţie unde au fost identificaţi ca lucrători ai SRI.

Ceea ce s-a numit « afacerea Terasa Anda » nu s-a încheiat prin demiterea celor doi ofiţeri; comentariile, ipotezele şi protestele la adresa metodelor de lucru ale SRI au continuat încă multă vreme, iar Virgil Măgureanu, directorul SRI, va mai avea de dat explicaţii (şi) în comisia parlamentară de control al activităţii SRI”, spunea Ion Cristoiu, despre acest subiect controversat.

Ion Iliescu, trimis în judecat ă pentru infracțiuni contra umanității

Moartea lui Ion Iliescu a redeschis discuțiile și cu privire la nerezolvarea, de 35 de ani, a dosarelor care „bântuie” și astăzi România – dosarele Revoluției și Mineriadei din iunie 1990 – care nu au avut o finalizare definitivă în instanță.

Pentru acțiunile sale din decembrie 1989, Ion Iliescu este urmărit penal pentru infracțiuni contra umanității, în Dosarul Revoluției. Procurorii Parchetului Militar l-au trimis în judecată în iulie 2022, la vârsta de 92 de ani, pentru a doua oară, în stare de libertate. Alături de el au fost acuzați și deferiți justiției Gelu Voican Voiculescu, membru al Consiliului Frontului Salvării Naționale (CFSN) și fost viceprim-ministru al Guvernului, și Iosif Rus, fost comandant al Aviației Militare.

Potrivit rechizitoriului, în acest dosar, fostul președinte Ion Iliescu este acuzat că ar fi indus în eroare opinia publică prin apariţiile sale televizate şi emiterea de comunicate, cu consecința amplificării psihozei generalizate a terorismului, în perioada 22-30 decembrie 1989.

În septembrie 2024, Dosarul Revoluţiei a fost retrimis la Parchetul Militar, în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, pe motiv că procurorul nu a rectificat rechizitoriul, așa cum ceruseră anterior judecătorii.

Filajul „Terasa Anda”, în timpul mandatului lui Ion Iliescu

Moartea lui Ion Iliescu, la vârsta de 95 de ani, a stârnit un val de reacții la nivelul societății românești, cu privire la întrebări care rămân în continuare fără răspunsuri clare.

Admirat sau criticat, controversat sau deschizător de drumuri, moartea și viața lui Ion Iliescu continuă să stârnească discuții aprinse, dar și un prilej de a readuce în discuție anumite episoade emblematice petrecute în timpul mandatului său.

Afacerea „Terasa Anda” rămâne, 30 de ani după, un episod emblematic pentru ceea ce înseamnă libertatea presei – considerată în manualele de jurnalism „câinele de pază al societății” – în toată complixitatea ei.

