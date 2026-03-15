Zilele Pământului se lungesc într-un ritm fără precedent, nemaiîntâlnit în 3,6 milioane de ani. Iată explicația

Rotația planetei încetinește, iar zilele noastre devin din ce în ce mai lungi. Deși rotația planetei accelerează și încetinește adesea în timp, noi cercetări sugerează că creșterea actuală a duratei zilei este fără precedent în cel puțin 3,6 milioane de ani de istorie.

În teorie, Pământului îi ia 24 de ore să completeze o rotație. În realitate, o zi poate fi puțin mai lungă sau puțin mai scurtă, influențată de atracția gravitațională a Lunii și de mai multe procese geofizice care se desfășoară în adâncul Pământului, la suprafața sa și în atmosferă. Exact asta s-a întâmplat în iulie și august 2025, când apropierea Lunii a făcut ca zilele Pământului să fie cu puțin peste 1 milisecundă mai lente decât media, relatează IFLScience.

Există și o tendință mult mai amplă. Schimbările climatice provocate de om încălzesc planeta și topesc calotele glaciare , eliberând apa care a fost înghețată timp de milenii. Pe măsură ce apa se dezgheață și se răspândește pe tot globul sub formă de creștere a nivelului mărilor, ea redistribuie masa Pământului. Procedând astfel, își frânează treptat rotația, lungind zilele cu milisecunde.

Într-un nou studiu, oamenii de știință de la Universitatea din Viena și ETH Zurich au încercat să determine cât de neobișnuită este această încetinire, analizând milioane de ani din istoria Pământului.

Echipa a concluzionat că ziua Pământului se prelungește în prezent cu aproximativ 1,33 milisecunde pe secol, în principal din cauza creșterii nivelului mării cauzate de topirea gheții, redistribuirea masei și încetinirea rotației Pământului.

Ei au descoperit că acest lucru se întâmpla într-un ritm fără precedent în comparație cu orice alt moment din ultimii 3,6 milioane de ani. Și este puțin probabil să fie sfârșitul poveștii. Având în vedere că se așteaptă o încălzire suplimentară și topirea calotei glaciare în deceniile următoare, efectul este menit să se amplifice.

