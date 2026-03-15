Zilele Pământului se lungesc într-un ritm fără precedent, nemaiîntâlnit în 3,6 milioane de ani. Iată explicația

15 mart. 2026, 14:34, Actualitate
Rotația planetei încetinește, iar zilele noastre devin din ce în ce mai lungi. Deși rotația planetei accelerează și încetinește adesea în timp, noi cercetări sugerează că creșterea actuală a duratei zilei este fără precedent în cel puțin 3,6 milioane de ani de istorie.

În teorie, Pământului îi ia 24 de ore să completeze o rotație. În realitate, o zi poate fi puțin mai lungă sau puțin mai scurtă, influențată de atracția gravitațională a Lunii și de mai multe procese geofizice care se desfășoară în adâncul Pământului, la suprafața sa și în atmosferă. Exact asta s-a întâmplat în iulie și august 2025, când apropierea Lunii a făcut ca zilele Pământului să fie cu puțin peste 1 milisecundă mai lente decât media, relatează IFLScience.

Există și o tendință mult mai amplă. Schimbările climatice provocate de om încălzesc planeta și topesc calotele glaciare , eliberând apa care a fost înghețată timp de milenii. Pe măsură ce apa se dezgheață și se răspândește pe tot globul sub formă de creștere a nivelului mărilor, ea redistribuie masa Pământului. Procedând astfel, își frânează treptat rotația, lungind zilele cu milisecunde.

Într-un nou studiu, oamenii de știință de la Universitatea din Viena și ETH Zurich au încercat să determine cât de neobișnuită este această încetinire, analizând milioane de ani din istoria Pământului.

Echipa a concluzionat că ziua Pământului se prelungește în prezent cu aproximativ 1,33 milisecunde pe secol, în principal din cauza creșterii nivelului mării cauzate de topirea gheții, redistribuirea masei și încetinirea rotației Pământului.

Ei au descoperit că acest lucru se întâmpla într-un ritm fără precedent în comparație cu orice alt moment din ultimii 3,6 milioane de ani. Și este puțin probabil să fie sfârșitul poveștii. Având în vedere că se așteaptă o încălzire suplimentară și topirea calotei glaciare în deceniile următoare, efectul este menit să se amplifice.

Citește și

FLASH NEWS Trump amenință că va ataca din nou insula Kharg: „S-ar putea să o lovim încă de câteva ori, doar pentru distracție”
15:51
Trump amenință că va ataca din nou insula Kharg: „S-ar putea să o lovim încă de câteva ori, doar pentru distracție”
EMOȚIONANT Dan Bittman în lacrimi. Nu s-a mai putut abține la primul concert Holograf de după moartea lui Mugurel Vrabete
15:45
Dan Bittman în lacrimi. Nu s-a mai putut abține la primul concert Holograf de după moartea lui Mugurel Vrabete
CONTROVERSĂ Prostituată din Bihor, obligată la muncă în folosul comunității. A furat portofelul unui client pe care l-a dus într-o casă părăsită
15:25
Prostituată din Bihor, obligată la muncă în folosul comunității. A furat portofelul unui client pe care l-a dus într-o casă părăsită
UTILE Folosești greșit mașina de spălat: experții dezvăluie articolele vestimentare pe care nu ar trebui să le pui niciodată în ea
14:35
Folosești greșit mașina de spălat: experții dezvăluie articolele vestimentare pe care nu ar trebui să le pui niciodată în ea
FLASH NEWS Ministrul Agriculturii acuză retailerii de campanie plătită pentru a-i pune “tălpi” când ia măsuri de reglare a pieței. “Nu voi ceda niciodată!”
14:04
Ministrul Agriculturii acuză retailerii de campanie plătită pentru a-i pune “tălpi” când ia măsuri de reglare a pieței. “Nu voi ceda niciodată!”
VIDEO Lavinia Bârlogeanu, la podcast „Altceva”: „Nemurirea are legătură cu ceea ce lăsăm în urma noastră”
13:55
Lavinia Bârlogeanu, la podcast „Altceva”: „Nemurirea are legătură cu ceea ce lăsăm în urma noastră”
Mediafax
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și în cazul relațiilor stabile
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Click
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie
Ce se întâmplă doctore
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn în luna martie: „Evitați riscurile mari!”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o lume necunoscută ascunsă în apele Antarcticii
VIDEO Lavinia Bârlogeanu și scenariile pierderii: „Efortul e vitamina creierului și a vieții, nu te du pe lucruri ușoare”
14:47
Lavinia Bârlogeanu și scenariile pierderii: „Efortul e vitamina creierului și a vieții, nu te du pe lucruri ușoare”
AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”
13:49
AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”
UTILE Un expert în nutriție confirmă: aceasta este cea mai bună dietă pentru a reduce excesul de greutate. Ce poți mânca într-o zi
13:40
Un expert în nutriție confirmă: aceasta este cea mai bună dietă pentru a reduce excesul de greutate. Ce poți mânca într-o zi
VIDEO Reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu ne spune cum putem face față fricilor: „E important să ne poziționăm altfel”
13:27
Reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu ne spune cum putem face față fricilor: „E important să ne poziționăm altfel”
VIDEO Nou sezon al podcastului „Altceva”. Lavinia Bârlogeanu explică în ce fel ne bântuie moartea prin intermediul viselor
13:25
Nou sezon al podcastului „Altceva”. Lavinia Bârlogeanu explică în ce fel ne bântuie moartea prin intermediul viselor
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Israelul aprobă fonduri de 826 mil. $ pentru armament. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?
13:00
🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Israelul aprobă fonduri de 826 mil. $ pentru armament. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?

Cele mai noi

Trimite acest link pe