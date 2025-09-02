Ziua și DEMISIA. Bolojan vorbește din nou despre plecarea de la Palatul Victoria: „Greu de crezut că mai poți rămâne”

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că mandatul său la conducerea Guvernului se bazează pe o înțelegere și pe un program de guvernare agreat de partidele politice din Coaliție, care presupune inclusiv reducerea cheltuielilor din administrație.

„Le-am transmis partenerilor din coaliție că avem o înțelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcția de premier când s-a format Guvernul, iar ca să poți să o exerciți, componenta de reducere de cheltuieli inclusiv în administrație și solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante. Este evident că dacă aceste lucruri sunt menținute, stabilitatea politică e un lucru important și trebuie ținut cont de el. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, înseamnă că e greu să îți exerciți această funcție și ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru țară,” a spus premierul.

În același context, Bolojan a transmis că un eventual verdict negativ al Curții Constituționale pe proiectul de reformă administrativă ar pune sub semnul întrebării legitimitatea Guvernului. Întrebat dacă își va da demisia în cazul în care actul normativ este respins, șeful Executivului a evitat să dea un răspuns tranșant, dar a sugerat că situația ar genera o criză de încredere.

„V-am explicat și data trecută că atunci când ai un proiect foarte important care este un jalon pentru a lua alte decizii asemanătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că un Guvern mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii,” a spus premierul.

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: