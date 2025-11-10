Insula cunoscută și drept „paradisul” pasionaților de viteză. Șoferii își pot testa performanțele mașinilor, aici

V-ați gândit vreodată care ar putea fi insula cunoscută și drept „paradisul” pasionaților de viteză? În acest loc există posibilitatea de a rula pe șosea fără o limită de viteză impusă de lege. De altfel, poate fi o zonă în care pasionații domeniului auto își pot testa performanțele mașinilor. Desigur, legile împotriva condusului periculos sau neglijent rămân valabile.

Există o zonă de pe glob care este cunoscut și drept „paradisul” pasionaților de viteză. Aici, șoferii au posibilitatea de a rula pe șosea fără să aibă o limită de viteză impusă. Chiar și în această situație, legile împotriva condusului periculos sau neglijent rămân în vigoare.

Este vorba despre Insula Man, un loc aflat la trei ore de Marea Britanie. Este un teritoriu autonom al Coroanei Britanice. Majoritatea drumurilor amenajate pe această insulă nu prezintă marcaje rutiere pentru viteză, iar șoferii au ocazia să testeze performanțele autoturismelor pe care le dețin.

Insula Man, „paradisul” celor pasionaților de viteză

Pe majoritatea drumurilor aflate în afara localităților nu se aplică limite naționale de viteză. Totuși, de menționat faptul că rămân în vigoare legile împotriva condusului periculos sau neglijent. În localități, șoferii trebuie să respecte limita de viteză de 50 km/h. În primul an de condus, conducătorii auto nu au voie să depășească 80 km/h.

„Opțiunile pentru cei care vor să calce pedala până la podea sunt limitate în Europa. Fie mergi pe autobahn-urile din Germania, fie îți rezervi o zi pe circuit. În acest context, Insula Man este perfectă pentru șoferi”, arată Express.co.uk.

Insula are peisaje spectaculoase (Dhoon Glen, Peek Castle, Niarbyl) și are o legătură cu motosportul mondial. Aici, în fiecare an, în luna iunie, au loc cursele de motociclete Isle of Man TT. Este considerată una dintre cele mai periculoase competiții de motociclism la nivel mondial. Traseul are 61 de kilometri, poartă denumirea de „Snaefell Mountain Course” și are peste 200 de viraje.

De altfel, un alt loc european unde limita generală de viteză nu există este Germania. Deși este recomandată o viteză de 130 km/h pe autostradă, nu există restricții legale pentru aproape 70% din rețeaua de autobahn.

Autorul recomandă:

Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri

Care sunt martorii din bord care îți pot salva mașina. De multe ori șoferii ignoră aceste semnale

Cum a dezechilibrat războiul piața auto din Rusia. Prețurile pentru mașinile la mâna a doua au explodat

Spune-mi ce mașină conduci, ca să-ți spun cu ce partid votezi. Un sondaj INSCOP arată ce mașini preferă fiecare grup politic

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)