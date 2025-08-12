Adrian Cioroianu: Depinde cu cine îl compari pe Iliescu să vezi dacă a fost bun sau rău

Adrian Cioroianu a comentat pe temei centrale în cadrul emisiunii GÂNDUL.ro „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” – despre locul în istorie al fostului președinte Ion Iliescu, decedat în urmă cu o săptămână, la vârsta de 95 de ani.

„E prea devreme sau prea târziu să vorbim despre Ion Iliescu?”, l-a întrebat Ionuț Cristache pe invitatul ediției.

„Nu știu, sigur, pentru judecata istorică e prea devreme. Fiindcă e vorba despre viața noastră, o facem pentru că a fost un personaj important al României după 1990. Că ți-ai plăcut, că l-ai aplaudat sau l-ai înjurat, Ion Iliescu a marcat anii 1990 și începutul anilor 2000. Și zic să mai lăsăm – generația noastră – că mai avem amintiri despre el și regele Mihai, să le mai lăsăm și generațiilor viitoare fiindcă să știți că de ei depinde de cum va intra în cărțile de istorie. Depinde cu cine îl compari”, a afirmat Adrian Cioroianu, profesor universitar al Facultății de Istorie.

„Ați văzut că despre români se vorbesc în termeni nu prea apreciativi, că n-au înțeles comunismul, că n-au înțeles anii 90, că sunt nostalgici”, a remarcat Ionuț Cristache.

„Nimeni nu are răspunsul. Nu cred că românii sunt nostalgici. Dar dezamăgirea e mare. Țara s-a schimbat. Există decalaj mare între cei care au beneficiat mult și alții care au beneficiat mai puțin. Alții se răzbună pentru că pe vremea comunismului exista mai multă dreptate. Eu l-am comparat pe Iliescu cu Ceaușescu. În România ideală, se întorcea regele Mihai. În România reală, a câștigat Ion Iliescu cu peste 80%.”, a concluzionat istoricul Adrian Cioroianu.

Urmărește ediția integrală a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” pe YouTube (Gândul)

