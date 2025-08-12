Adrian Cioroianu: „Eu n-am ce să-i reproșez altceva lui Iliescu decât faptul că a fost absolut reprezentativ pentru situația noastră de atunci”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, istoricul Adrian Cioroianu a povestit o întâmplare din studenție, din perioada anilor ’90, care reflectă atmosfera politică și tensiunile de atunci. O simplă floare putea fi asociată cu o ideologie, iar paranoia colectivă ajunsese la cote ridicate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Cioroianu își amintește de o studentă la medicină, din Craiova, pe care a vrut să o impresioneze oferindu-i un trandafir. Reacția acesteia a fost, însă, influențată de contextul politic al vremii, când trandafirul era asociat cu simbolistica PSD.
„Până la această studentă, era studentă la medicină, eu eram la București, la istorie, ea era la medicină, la Craiova și, în fine, mă întâlnesc cu ea, zic hai să-i duc un trandafir. M-a privit așa și zice: Da ce dragă, tu ești cu trandafirii? Și i-am zis: nu e de la Iliescu, e de la maică-mea din grădină. În fine, l-a primit până la urmă, dar vreau să spun cât de înnebuniți eram. Adică nu mai spun că trandafirul era galben, nu era roșu, dar nu mai contează. O salut pe doamna dacă ne vede. A terminat medicina la Craiova. E doamna doctor.”, povestește acesta.
Istoricul spune că acest episod aparent banal ilustrează tensiunea simbolică a perioadei și predispoziția oamenilor de a vedea conotații politice în orice gest. În opinia lui, Ion Iliescu nu a făcut decât să reprezinte fidel starea societății din acel moment.
„A fost un moment care vorbește puțin despre psihoza asta în care căzusem cu toții. Eu n-am ce să-i reproșez altceva lui Iliescu decât faptul că a fost absolut reprezentativ pentru situația noastră de atunci. Aș reproșa mai curând nouă, organismului colectiv numit poporul care eram, că doar încă o dată vă spun, votul nostru i-a dat putere. Sigur că dacă el era un țăcănit de gorbaciovist și noi eram niște pro-occidentali îl șutam din prima și nu mai câștiga nicio alegere.”, conchide Adrian Cioroianu.