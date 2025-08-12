Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Adrian Cioroianu: „Eu n-am ce să-i reproșez altceva lui Iliescu decât faptul că a fost ABSOLUT reprezentativ pentru situația noastră de atunci”

Adrian Cioroianu: „Eu n-am ce să-i reproșez altceva lui Iliescu decât faptul că a fost ABSOLUT reprezentativ pentru situația noastră de atunci”

Alexandra Anton
12 aug. 2025, 18:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Adrian Cioroianu: „Eu n-am ce să-i reproșez altceva lui Iliescu decât faptul că a fost ABSOLUT reprezentativ pentru situația noastră de atunci”
Adrian Cioroianu: „Eu n-am ce să-i reproșez altceva lui Iliescu decât faptul că a fost absolut reprezentativ pentru situația noastră de atunci”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, istoricul Adrian Cioroianu a povestit o întâmplare din studenție, din perioada anilor ’90, care reflectă atmosfera politică și tensiunile de atunci. O simplă floare putea fi asociată cu o ideologie, iar paranoia colectivă ajunsese la cote ridicate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Cioroianu își amintește de o studentă la medicină, din Craiova, pe care a vrut să o impresioneze oferindu-i un trandafir. Reacția acesteia a fost, însă, influențată de contextul politic al vremii, când trandafirul era asociat cu simbolistica PSD.

„Ce dragă, tu ești cu trandafirii?”

„Până la această studentă, era studentă la medicină, eu eram la București, la istorie, ea era la medicină, la Craiova și, în fine, mă întâlnesc cu ea, zic hai să-i duc un trandafir. M-a privit așa și zice: Da ce dragă, tu ești cu trandafirii? Și i-am zis: nu e de la Iliescu, e de la maică-mea din grădină. În fine, l-a primit până la urmă, dar vreau să spun cât de înnebuniți eram. Adică nu mai spun că trandafirul era galben, nu era roșu, dar nu mai contează. O salut pe doamna dacă ne vede. A terminat medicina la Craiova. E doamna doctor.”, povestește acesta.

Adrian Cioroianu: „O psihoză în care căzusem cu toții”

Istoricul spune că acest episod aparent banal ilustrează tensiunea simbolică a perioadei și predispoziția oamenilor de a vedea conotații politice în orice gest. În opinia lui, Ion Iliescu nu a făcut decât să reprezinte fidel starea societății din acel moment.

„A fost un moment care vorbește puțin despre psihoza asta în care căzusem cu toții. Eu n-am ce să-i reproșez altceva lui Iliescu decât faptul că a fost absolut reprezentativ pentru situația noastră de atunci. Aș reproșa mai curând nouă, organismului colectiv numit poporul care eram, că doar încă o dată vă spun, votul nostru i-a dat putere. Sigur că dacă el era un țăcănit de gorbaciovist și noi eram niște pro-occidentali îl șutam din prima și nu mai câștiga nicio alegere.”, conchide Adrian Cioroianu.

Mediafax
Ucraineancă, pusă sub acuzare în Polonia pentru complot cu bombă
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Ce s-a întâmplat cu copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă după ce a fost bătută cu sălbăticie
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cadavrul unei femei a zăcut abandonat trei ore, pe o stradă din Cluj. I se făcuse rău la semafor
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Evz.ro
România își ia „Adio” de la zona Euro. Isărescu subliniază că a fost o decizie politică
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Cercetătorii au făcut o descoperire șocantă în centrul galaxiei noastre
ACTUALITATE Un român a murit în INCENDIILE de vegetație din Spania. Unde se afla când a fost cuprins de flăcări
18:06
Un român a murit în INCENDIILE de vegetație din Spania. Unde se afla când a fost cuprins de flăcări
ACTUALITATE Instanța a decis cui va fi încredințat copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă profundă
18:00
Instanța a decis cui va fi încredințat copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă profundă
EDUCAȚIE Bacalaureat 2025 (sesiunea din toamnă) – A fost publicat Baremul de corectare pentru Matematică, proba obligatorie în funcție de profil
17:43
Bacalaureat 2025 (sesiunea din toamnă) – A fost publicat Baremul de corectare pentru Matematică, proba obligatorie în funcție de profil
DECES Un atlet a MURIT la un Campionat Mondial, din cauza caniculei. Era cel mai cunoscut sportiv din țara sa
17:41
Un atlet a MURIT la un Campionat Mondial, din cauza caniculei. Era cel mai cunoscut sportiv din țara sa
POLITICĂ Nicușor Dan a avut o discuție telefonică cu Volodimir Zelenski: „Am acceptat INVITAȚIA președintelui Zelenski de a vizita Kievul în această toamnă”
17:29
Nicușor Dan a avut o discuție telefonică cu Volodimir Zelenski: „Am acceptat INVITAȚIA președintelui Zelenski de a vizita Kievul în această toamnă”
ACTUALITATE O femeie a murit azi-dimineață la un SEMAFOR, pe o stradă din Cluj-Napoca. După 3 ore, trupul ei încă zăcea pe troturar
17:28
O femeie a murit azi-dimineață la un SEMAFOR, pe o stradă din Cluj-Napoca. După 3 ore, trupul ei încă zăcea pe troturar