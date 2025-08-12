Adrian Cioroianu: „Eu n-am ce să-i reproșez altceva lui Iliescu decât faptul că a fost absolut reprezentativ pentru situația noastră de atunci”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, istoricul Adrian Cioroianu a povestit o întâmplare din studenție, din perioada anilor ’90, care reflectă atmosfera politică și tensiunile de atunci. O simplă floare putea fi asociată cu o ideologie, iar paranoia colectivă ajunsese la cote ridicate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Cioroianu își amintește de o studentă la medicină, din Craiova, pe care a vrut să o impresioneze oferindu-i un trandafir. Reacția acesteia a fost, însă, influențată de contextul politic al vremii, când trandafirul era asociat cu simbolistica PSD.

„Ce dragă, tu ești cu trandafirii?”

„Până la această studentă, era studentă la medicină, eu eram la București, la istorie, ea era la medicină, la Craiova și, în fine, mă întâlnesc cu ea, zic hai să-i duc un trandafir. M-a privit așa și zice: Da ce dragă, tu ești cu trandafirii? Și i-am zis: nu e de la Iliescu, e de la maică-mea din grădină. În fine, l-a primit până la urmă, dar vreau să spun cât de înnebuniți eram. Adică nu mai spun că trandafirul era galben, nu era roșu, dar nu mai contează. O salut pe doamna dacă ne vede. A terminat medicina la Craiova. E doamna doctor.”, povestește acesta.

Adrian Cioroianu: „O psihoză în care căzusem cu toții”

Istoricul spune că acest episod aparent banal ilustrează tensiunea simbolică a perioadei și predispoziția oamenilor de a vedea conotații politice în orice gest. În opinia lui, Ion Iliescu nu a făcut decât să reprezinte fidel starea societății din acel moment.