Adrian Cioroianu: „Iliescu a controlat unele lucruri, altele nu, chiar și în zilele REVOLUȚIEI”

În emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" din 12 august 2025, istoricul și fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu a făcut o analiză complexă a evenimentelor și mecanismelor decizionale din timpul Revoluției Române din 1989.

Adrian Cioroianu a subliniat ambiguitățile legate de cine a dat efectiv ordinele în momentele cheie ale Revoluției, precum executarea lui Nicolae Ceaușescu și a soției sale. Totuși, a evidențiat faptul că Iliescu a făcut parte dintr-un plan intern al unor oameni care doreau să înlăture regimul Ceaușescu, crezând că automat situația se va îmbunătăți pentru România.

„Nu am date din care să rezulte că el i-a chemat, că i-au chemat alții să-l ajute pe el, e posibil, dar eu n-am văzut date din care să rezulte că el a decis chemarea. (…) Au fost lucruri pe care Ion Iliescu le-a controlat, iar altele pe care nu le-a controlat inclusiv în zilele Revoluției. Adică categoric, el a fost parte dintr-un plan. Categoric era un plan din interior, al unor oameni care se gândeau că sistemul devine automat mai bun dacă e înlăturat Ceaușescu” , spune Adrian Cioroianu.

Intervievatul a tras o concluzie echilibrată, arătând că vremurile și deciziile au fost complicate, dar și că liderul după Revoluție a fost capabil să se descurce bine în noile condiții politice.