Adrian Cioroianu: „Iliescu a controlat unele lucruri, altele nu, chiar și în zilele REVOLUȚIEI"

12 aug. 2025
În emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din 12 august 2025, istoricul și fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu a făcut o analiză complexă a evenimentelor și mecanismelor decizionale din timpul Revoluției Române din 1989. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache.

Adrian Cioroianu a subliniat ambiguitățile legate de cine a dat efectiv ordinele în momentele cheie ale Revoluției, precum executarea lui Nicolae Ceaușescu și a soției sale. Totuși, a evidențiat faptul că Iliescu a făcut parte dintr-un plan intern al unor oameni care doreau să înlăture regimul Ceaușescu, crezând că automat situația se va îmbunătăți pentru România.

„Nu am date din care să rezulte că el i-a chemat, că i-au chemat alții să-l ajute pe el, e posibil, dar eu n-am văzut date din care să rezulte că el a decis chemarea. (…) Au fost lucruri pe care Ion Iliescu le-a controlat, iar altele pe care nu le-a controlat inclusiv în zilele Revoluției. Adică categoric, el a fost parte dintr-un plan. Categoric era un plan din interior, al unor oameni care se gândeau că sistemul devine automat mai bun dacă e înlăturat Ceaușescu” , spune Adrian Cioroianu.

Intervievatul a tras o concluzie echilibrată, arătând că vremurile și deciziile au fost complicate, dar și că liderul după Revoluție a fost capabil să se descurce bine în noile condiții politice.

