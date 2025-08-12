Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Adrian Cioroianu: Nicușor Dan trebuia să vină la funeralii

12 aug. 2025, 19:28, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Istoricul Adrian Cioroianu a declarat la emisiunea „Ai Aflat” de pe GÂNDUL.ro că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să asiste la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. 

Ionuț Cristache: „Cum priviți reacția politică la decesul domniei sale,  și aici mă refer la reacția USR? O condamnați?”.

„Nu condamn. Înțeleg. Eu cred că e o greșeală, este părerea mea,  dar fiecare partid face ce vrea. Dar dacă și-au făcut calcule și sunt consecvenți cu electoratul USR, e în regulă. În schimb, cred că Nicușor Dan trebuia să vină, pentru că respecta totuși Constituția. Nu este vorba despre respectul față de președintele Iliescu, ci față de instituție. Trebuia să vină și Iohannis”.

Ionuț Cristache: „Iohannis era pe munte!”

„Putea să spună că „din păcate, sunt într-o vizită”, crede Adrian Cioroianu.

Ionuț Cristache: „Nicușor era în Palatul Cotroceni!”

„Domnul Nicușor cu atât mai mult trebuia să vină. Ești președintele României, al tuturor românilor, îți arăți respectul față de fostul președinte ales prin alegeri libere care n-a apucat să fie judecat. Apreciez prezența domnului premier Ilie Bolojan, chiar dacă nu aveau multe în comun, dar era un moment. Respectându-ne istoria,  ne respectăm pe noi înșine.”, susține istoricul.

Ionuț Cristache: „Nu făcea nimic altceva decât să cinstească memoria unui fost șef de stat”.

„Nu putem să construim democrația românească dacă respect numai ce votez eu, s-a ales praful. Respectul începe din maniera când încep să mă comport cu cel care nu este de acord cu mine. Ion Rațiu – nu eram noi pregătiți pentru el. Dar se vede că unii nici acum nu-l înțeleg pe Rațiu. Nu-mi place acest gen de extremism libertarian, neomarxist etc.”, a concluzionat Adrian Cioroianu.

Ionuț Cristache: „Ar trebui România instituțională de a găsi o formulă de a face lumină? E cumva o protecție din umbră de care s-a bucurat Iliescu sau actorii revoluției?”

„Nu, era vorba de un personaj de o vârstă, hai să ne înțelegem”.

Urmărește ediția integrală a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” pe YouTube (Gândul) 

