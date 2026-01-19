Prima pagină » Actualitate » Miruţă a fost luat la mişto de Kelemen Hunor. Liderul UDMR i-a spus că se oferă voluntar pentru Groenlanda

Miruţă a fost luat la mişto de Kelemen Hunor. Liderul UDMR i-a spus că se oferă voluntar pentru Groenlanda

Luiza Dobrescu
19 ian. 2026, 16:25, Actualitate
Miruţă a fost luat la mişto de Kelemen Hunor. Liderul UDMR i-a spus că se oferă voluntar pentru Groenlanda

Coaliţia de luni a fost una foarte animată, iar unul dintre miniştri luaţi la ţintă de colegi a fost şi cel al Apărării, Radu Miruţă. Acela care l-a luat la mişto a fost chiar liderul UDMR, pe tema afirmaţiilor publice, retractate ulterior, cu privirea la trimiterea de trupe româneşti în Groenlanda. 

Miruţă nu a reuşit nici de această dată să explice ce a vrut să spună atunci când a declarat că România ar putea să trimită soldaţi să apere Groenlanda de ameninţarea SUA.

„Acest lucru s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5. O altă situație ar fi „o coaliție de voință”,  trimitem trupe acolo fără invocarea art. 5. În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT. Apoi supune la vot Parlamentul României dacă să trimită sau să nu trimită trupe”,declara  Miruță pe 12 ianuarie.

A doua zi, Miruţă a revenit asupra declaraţiei.

”Nu am spus nicio secundă așa ceva (că România ar trimite trupe în Groenlanda). Am explicat cele două variante.
Nu înseamnă că România ar susține varianta asta sau varianta asta. Declarația pe care am dat-o a fost ca răspuns la întrebarea «care sunt opțiunile în caz de». Și eu am răspuns: ce s-ar întâmpla la activarea articolului 5 sau în cazul unei coaliții de voință.”, a declarat Radu Miruță.

Cum n-a reuşit să convingă pe nimeni, nici măcar pe colegii de coaliţie, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a încercat să găsească o explicaţie veselă pentru situaţia dată.

Acesta i-ar fi spus ministrului Apărării că se oferă el să plece în Groenlanda, mai ales că a şi făcut armata la Vănători de Munte.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”

Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”

Bolojan face un comitet pentru bugetul pe 2026, la propunerea PSD. În compoziție vor fi Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primăriilor – SURSE

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă
16:21
Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă
SURSE Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”
16:06
Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”
INEDIT Ultima modă în materie de Escape Room: Realitatea virtuală. „Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Cât costă o oră de joc
15:46
Ultima modă în materie de Escape Room: Realitatea virtuală. „Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Cât costă o oră de joc
ECONOMIE Anunțul oficial al Ministrului Muncii. Ce sprijin se va acorda pentru pensionari, după ce creșterile de pensii nu au fost indexate cu inflația
15:42
Anunțul oficial al Ministrului Muncii. Ce sprijin se va acorda pentru pensionari, după ce creșterile de pensii nu au fost indexate cu inflația
INCIDENT Cel de-al doilea salvator al fetiței căzute în lacul din Parcul din Craiova face dezvăluiri: ”Tatăl nu trebuie blamat”
15:13
Cel de-al doilea salvator al fetiței căzute în lacul din Parcul din Craiova face dezvăluiri: ”Tatăl nu trebuie blamat”
INEDIT Un aeroport abandonat din Canada va fi transformat într-un oraș modern. La cât va ajunge investiția
15:11
Un aeroport abandonat din Canada va fi transformat într-un oraș modern. La cât va ajunge investiția
Mediafax
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea
Mediafax
Nutriționist: „Cele 20 de alimente pe care le poți mânca pe săturate fără să depui niciun gram de grăsime”
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Soarele a dezlănțuit o erupție colosală de clasă X în direcția Pământului
SURSE Scandal în Coaliție între Cătălin Predoiu și liderii USR. Prim-vicepreședintele PNL le-a spus USR-iștilor că s-a săturat să fie atacat de ei
16:29
Scandal în Coaliție între Cătălin Predoiu și liderii USR. Prim-vicepreședintele PNL le-a spus USR-iștilor că s-a săturat să fie atacat de ei
EXCLUSIV Cristoiu descifrează miza declarației despre unirea României și Republicii Moldova: Maia Sandu a bătut câmpii
16:23
Cristoiu descifrează miza declarației despre unirea României și Republicii Moldova: Maia Sandu a bătut câmpii
NEWS ALERT Bolojan face un comitet pentru bugetul pe 2026, la propunerea PSD. Vor face parte Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primăriilor – SURSE
16:07
Bolojan face un comitet pentru bugetul pe 2026, la propunerea PSD. Vor face parte Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primăriilor – SURSE
NEWS ALERT Coaliția a decis să-și asume răspunderea în Parlament pe reforma administrației – SURSE
15:54
Coaliția a decis să-și asume răspunderea în Parlament pe reforma administrației – SURSE
REACȚIE Starmer respinge amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Războiul comercial nu este în interesul nimănui”
15:46
Starmer respinge amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Războiul comercial nu este în interesul nimănui”
EXCLUSIV Cristoiu explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos. ”Niciodată România nu a avut ghinionul unui asemenea președinte”
15:43
Cristoiu explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos. ”Niciodată România nu a avut ghinionul unui asemenea președinte”

Cele mai noi

Trimite acest link pe