Coaliţia de luni a fost una foarte animată, iar unul dintre miniştri luaţi la ţintă de colegi a fost şi cel al Apărării, Radu Miruţă. Acela care l-a luat la mişto a fost chiar liderul UDMR, pe tema afirmaţiilor publice, retractate ulterior, cu privirea la trimiterea de trupe româneşti în Groenlanda.

Miruţă nu a reuşit nici de această dată să explice ce a vrut să spună atunci când a declarat că România ar putea să trimită soldaţi să apere Groenlanda de ameninţarea SUA.

„Acest lucru s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5. O altă situație ar fi „o coaliție de voință”, trimitem trupe acolo fără invocarea art. 5. În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT. Apoi supune la vot Parlamentul României dacă să trimită sau să nu trimită trupe”,declara Miruță pe 12 ianuarie.

A doua zi, Miruţă a revenit asupra declaraţiei.

”Nu am spus nicio secundă așa ceva (că România ar trimite trupe în Groenlanda). Am explicat cele două variante.

Nu înseamnă că România ar susține varianta asta sau varianta asta. Declarația pe care am dat-o a fost ca răspuns la întrebarea «care sunt opțiunile în caz de». Și eu am răspuns: ce s-ar întâmpla la activarea articolului 5 sau în cazul unei coaliții de voință.”, a declarat Radu Miruță.

Cum n-a reuşit să convingă pe nimeni, nici măcar pe colegii de coaliţie, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a încercat să găsească o explicaţie veselă pentru situaţia dată.

Acesta i-ar fi spus ministrului Apărării că se oferă el să plece în Groenlanda, mai ales că a şi făcut armata la Vănători de Munte.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”

Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”

Bolojan face un comitet pentru bugetul pe 2026, la propunerea PSD. În compoziție vor fi Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primăriilor – SURSE