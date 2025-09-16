Invitat în cadrul emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, parlamentarul AUR Mugur Mihăescu a comentat pe marginea temei zilei – faptul că dosarul intentat lui Călin Georgescu a fost finalizat, iar suveranistul va fi trimis în judecată.

În opinia cunoscutului actor și politician, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a respectat toate regulile democratice, neputându-i-se imputa nicio acțiune care să contravină legii.

„Călin Georgescu era prins într-un proces electoral democratic. Arma lui era votul. E singura armă din democrație. Puteam înțelege dacă mercenarii domnului Potra, condus de guru Călin Georgescu, înțeleg dacă aduceau saci de voturi sau puneau pistolul la tâmpla votantului, aia ar fi fost lovitura de stat”, a observat fosta vedetă de televiziune în studioul Gândul.

Tucă: Dosarul e făcut pentru ăia spălați pe creier

În viziunea jurnalistului Marius Tucă, intervenit telefonic în timpul emisiunii, dosarul contra lui Călin Georgescu este neîndoios unul fabricat, argumentând astfel:

„Lucrurile sunt mult mai simple, dosarul e făcut pentru ăia spălați pe creier. Călin Georgescu a fost pedepsit pentru simplul fapt că a fost votat de atâția oameni”, a observat Marius Tucă.

