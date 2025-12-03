Candidatul PNL la alegerile locale din 7 decembrie, Ciprian Ciucu, a fost invitatul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul. Edilul sectorului 6 a abordat tranșant una dintre cele mai acute probleme ale Bucureștiului, lipsa unui PUG, ceea ce blochează de ani de zile dezvoltarea Capitalei și alimentează criza locuințelor pentru tineri.

Proiectul pentru elaborarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului București (PUG), un document strategic așteptat de peste 10 ani, a atins un punct critic în luna octombrie 2025. Consorțiul condus de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) a notificat Primăria Capitalei, acuzând blocaje administrative.

PUG-ul nu trebuie să reprezinte viziunea dezvoltatorilor imobiliari

În opinia candidatului PNL la funcția de primar general al Capitalei, soluționarea PUG-ului municipiului Bucureștiului, care trenează de peste un deceniu, ar putea fi pasul care să accelereze dezvoltarea metropolei. Astfel,spune Ciprian Ciucu, politica administrativă a Capitalei, dacă va fi ales de bucureșteni și va putea implementa „un urbanism corect, se va schimba radical.

„Fiecare oraș european are zone constituite și zone neconstituite. Zonele constituite sunt acele zone, cum ar fi la noi centrul orașului sau cartierele de blocuri comuniste, ele nu mai suportă îndesire, dezvoltare. Zonele neconstituite sau fostele zone industriale care au devenit desconstituite sunt, de obicei, rezervă pentru dezvoltare. Vreau să practicăm un urbanism corect. Avem nevoie de un PUG care să permită dezvoltarea în zonele neconstituite. O dezvoltare planificată, bine ținută în frâu, care să reprezinte viziunea primarului și a Primăriei, și nu a dezvoltatorilor imobiliari”, a declarat primarul sectorului 6 în studioul Gândul.

Primăria poate regla cererea și oferta de case pentru tineri, echilibrând prețurile

În acest context, dacă s-ar aproba un PUG inteligent, atent planificat, consideră candidatul la alegerile locale, s-ar putea sprijini direct construirea unor locuințe pentru tineri.

Dezvoltarea trebuie să existe. Se vorbește de locuințe care să-ți permită să le cumperi ca tânăr. Statul nu are capacitatea de a construi acele locuințe, dar dezvoltatorii au. Ce trebuie să facă Primăria e să pună ordine în acest domeniu, pentru că piața poate să regleze. Dacă ai oferta mai mare, și prețurile scad. Dacă cererea e foarte mare, prețurile cresc, a completat Ciucu.

Edilul a mărturisit că îi place mult modelul Madridului, argumentând astfel.

„Știți ce se întâmplă la Madrid? Vrei să construiești într-o zonă un număr semnificativ de apartamente? 2.000-3000? Hai să stăm de vorbă. Acolo li se impune: vrei să construiești? Hai să construim înainte zona. Noi tragem utilitățile, drumurile, tu pui mâna și cedezi 30% din teren primăriei sau contravaloarea în număr de apartamente, pe care le transformi în apartamente sociale.

OAR somează viitorul primar să rezolve problema PUG în 100 de zile de la preluarea funcției

Pe 12 noiembrie, Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România (OAR), în care sunt înscriși aproape jumătate dintre arhitecții din țară, a lansat un apel către candidații la funcția de primar general al Capitalei. Finalizarea Planului Urbanistic General (PUG) al Capitalei și eliminarea blocajelor în emiterea documentelor de autorizare și avizare sunt două dintre cerințele cheie ale arhitecților.

Ei îi cer viitorului edil ca, în termen de 100 de zile de la preluarea funcției, să prezinte un calendar pentru finalizarea Planului Urbanistic General al Bucureștiului.

„Nu putem avea un oraș care să evolueze corect dacă nu este finalizat și actualizat PUG-ul. Adevărata eficientizare a Bucureștiului va fi posibilă doar dacă acesta este finalizat”, afirmă arhitecții.

