Care sunt adevărații conservatori? Mirel Palada: „Cei de la POT și SOS sunt niște infiltrați în zona conservatoare, care să muște din voturile AUR”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat!, cu Ionuț Cristache”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre lupta dintre adevărații conservatori și cei infiltrați. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Mirel Palada: „Niciun partid extremist din Europa n-a omorât un om”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Mirel Palada a vorbit despre alegerile anticipate. Acesta susține că nu vor fi făcute alegeri anticipate. Până în 2028, spune acesta, instituțiile de forță au timp să demonizeze forțele conservatoare. Acesta susține și că singurii conservatori adevărați din România sunt cei de la AUR. SOS și POT sunt falși conservatori, partide infiltrate ca să muște din voturile partidului AUR. Sociologul adaugă și că aceste partide au ca scop îndepărtarea PSD-ului de o posibilă coaliție cu AUR. Toate partidele țin să păstreze PSD-ul de partea „pro-europeană”. Acesta adaugă și faptul că pe bază de morcov și băț, PSD trebuie să fie de partea bună. Sociologul suspectează și o dorință de a scoate AUR în afara legii. La fel cum s-a întâmplat în Republica Moldova, mai spune acesta. Palada susține că și în Germania sunt cazuri similare în care anumite partide nu au fost lăsate să candideze. În Germania se pregătește scoaterea AFD-ului din orice cursă politică.