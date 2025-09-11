Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Care sunt adevărații conservatori? Mirel Palada: „Cei de la POT și SOS sunt niște INFILTRAȚI în zona conservatoare, care să muște din voturile AUR”

Andrei Rosz
11 sept. 2025, 20:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat!, cu Ionuț Cristache”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre lupta dintre adevărații conservatori și cei infiltrați. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Mirel Palada: „Niciun partid extremist din Europa n-a omorât un om

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Mirel Palada a vorbit despre alegerile anticipate. Acesta susține că nu vor fi făcute alegeri anticipate. Până în 2028, spune acesta, instituțiile de forță au timp să demonizeze forțele conservatoare. Acesta susține și că singurii conservatori adevărați din România sunt cei de la AUR. SOS și POT sunt falși conservatori, partide infiltrate ca să muște din voturile partidului AUR. Sociologul adaugă și că aceste partide au ca scop îndepărtarea PSD-ului de o posibilă coaliție cu AUR. Toate partidele țin să păstreze PSD-ul de partea „pro-europeană”. Acesta adaugă și faptul că pe bază de morcov și băț, PSD trebuie să fie de partea bună. Sociologul suspectează și o dorință de a scoate AUR în afara legii. La fel cum s-a întâmplat în Republica Moldova, mai spune acesta. Palada susține că și în Germania sunt cazuri similare în care anumite partide nu au fost lăsate să candideze. În Germania se pregătește scoaterea AFD-ului din orice cursă politică.

„În niciun caz nu vom avea anticipate decât în 2743. Până atunci, până în 2028, când vom avea următoarele alegeri, instituțiile de forță au suficient de mult timp încât să prăvălească discursul demonizant asupra forțelor conservatoare. Forțele conservatoare sunt în momentul de față AUR. Cei de la POT și de la SOS sunt de fapt doar niște infiltrați în zona conservatoare, în așa fel încât să muște din voturile conservatorilor adevărați. Să convingă PSD-ul, printr-o strângere de organele genitale foarte sensibile, că nu este cazul să se ducă într-o alianță cu nenorociții de la AUR și să stea aici, în zona de legitimitate pro-europeană. Mai primesc și niște banane. Sau nu primesc niște dosare penale. Și atunci, pe bază de băț și de morcov, PSD-ul trebuie să fie de partea bună. Și al 3-lea pas este că AUR are suficient de mult timp să fie demonizat, să fie scos în afara legii. Așa cum au făcut și cei din Republica Moldova, că n-au permis unor partide să participe la alegeri. Și n-a mai zis nimeni nimic. Deci i-au scos pur și simplu. Ăsta are voie, ăsta n-are voie. Da, la fel cum Germania se pregătește să scoată în afara legii AFD-ul. Ăsta are voie să participe… Ăsta n-are voie să participe… De ce? Că vă zicem noi că ăștia sunt naziști. În condițiile în care atitudinile naziste, fasciste, ale instituțiilor de forță sunt mult mai puternice decât ale partidelor, cum zic ei, extremiste, care sunt de fapt partide conservatoare. Niciun partid extremist din Europa n-a omorât un om.”, a explicat sociologul.

