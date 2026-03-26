Cel mai fierbinte subiect politic al momentului, vizita Mirabelei Grădinaru în SUA, la invitația Melaniei Trump, a fost abordată în cadrul dialogului dintre jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, istoricul Adrian Cioroianu, în cadrul emisiunii Ai Aflat!. În opinia invitatului, indiferent de controverse, marja de acțiune a unui partener este limitată.

Ionuț Cristache: Că vorbeam de episodul de la Washington. Astăzi (n.r. – ieri) e a doua zi de summit al Melaniei Trump. Participă și doamna Mirabela Grădinaru. Tot din perspectiva istoricului, mai ales din perspectiva istoricului concentrat pe etapa comunistă a țării, în care conducerea a fost la un moment dat chiar bicefală între tovarăși. V-aș întreba, e loc pentru o activitate intensă? Nu aș zice Prima doamnă că mi se pare mult, plus că juridic e un nonsens în situația dată. Vedeți loc pentru o activitate ceva mai mare a partenerei unui președinte în România?

” În epoca noastră e o supraexpunere ”

Invitatul a observat că epoca actuală favorizează o expunere excesivă, și personal este mai interesat de prestația decidenților.

Adrian Cioroianu: Marja de acțiune a unui partener, a unui președinte este inevitabil limitată. Ce se întâmplă în epoca noastră e o supraexpunere, în sensul în care evident că Elena Ceaușescu sau Evita Peron sau ce gen de femei vă mai pot da exemplu, evident că pe vremea aia n-afla nimeni. Câte poze vedeați cu Elena Ceaușescu? Vedeați o poză alb-negru în ziar? Și aia retușată. Vă mărturisesc că întâlnirea asta n-am urmărit-o. Eu nu prea cred nici în Consiliul Păcii, nici în genul ăsta de întâlniri.

Cristache: V-ați dus într-un colțișor ignorat, adică să nu vă uitați totuși la ce face Prima doamnă?

Cioroianu: De ce aș fi eu interesat de ce face Prima doamnă? Că uite, ne ducem și noi.

Cristache: Pe mine mă interesează ce face Primul domn al țării, Guvernul României.

