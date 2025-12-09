Într-o ediție specială dedicată alegerilor din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat poziția lui Nicușor Dan în acest context. În opinia cunoscutului gazetar, președintele iese cu imaginea sever șifonată și face un pas către un posibil referendum.

Moderatorul emisiunii a observat că victoria liberalului Ciprian Ciucu îi suflă vânt în pânze premierului, context în care invitatul său a analizat scenariile care îl vizează pe Ilie Bolojan. Unul dintre cele mai relevante se referă la gândurile premierului, fost președinte interimar, de a ținti funcția supremă în stat.

Ilie Bolojan nu a renunțat la planul său de a deveni președinte

Ionuț Cristache: S-a născut, de astăzi începând, și un război mocnit deocamdată între Bolojan și Nicușor pentru 2030? Acum are o tribună importantă PNL-ul, Bucureștiul.

Ion Cristoiu: Aș putea să fac așa o profeție. S-a născut un război pentru suspendare. Păi, Bolojan nu-i senator? Și dacă se întoarce la Senat, nu-i președintele Senatului? La bizareria care s-a numit președinția lui Bolojan Dan, care a fost peste noapte… Când a ajuns el președinte, nu era interimat? S-a dus în Franța, s-a dus. L-a vizitat când era premier Maia Sandu? Sigur. Deci, nu e chiar de-al nostru. S-a pus problema ca el să candideze.

Cristache: Da, toată floarea deontoloagă îl bocea și-l cerea președinte. Și-a renunțat, da.

Cristoiu: Chiar credeți că s-a renunțat ca el să fie președinte? Nu la următorul (n,r. – scrutin prezidențial). Până atunci? De-abia atunci n-am avea sistem, dacă sistemul n-ar gândi și un pas doi. N-ai cum. Iar pasul doi nu poate fi decât Bolojan.

Va scoate Ciprian Ciucu arhivele?

Cristache: Sigur că da. Regimul Bolojan avea nevoie de un oraș mare, cu vizibilitate, în care să se pompeze aparent niște soluții. O să vedem niște lucruri întâmplându-se cu Ciucu, care va face din nou aparatul de propagandă să zică: vedeți că ați îndurat, dar că încep lucrurile să se miște. Să vedeți ce se va întâmpla la jumătatea anului viitor.

Cristoiu: A, nu. Într-o săptămână Ciucu trebuie să critice monstruoasa moștenire. Și mai e ceva, domnule. A ajuns la arhivă.

Cristache: Știți că asta știam de la anumiți oameni din jurul Nicușor Dan, că Nicușor Dan și-l dorește mai degrabă pe Băluță decât pe Ciucu. Pentru că cu Băluță ar fi avut liniște, cu Ciucu toată lumea se teme.Păi să scoată (n.r. – arhivele).

Cristoiu: Stați, stați. Ciucu este și obligat, ca să poată să… Poate nu va face lucruri deosebite la început.

Cristache: Dar are nevoie de artificii.

Cristoiu: Sigur. Nu de moștenirea dezastruoasă.

Cristache: Păi da, da, are nevoie să lanseze niște artificii ca să țină lumea ocupată.

