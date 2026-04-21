Invitat în emisiunea Ai Aflat!, fostul președinte PNL Crin Antonescu a lansat un semnal de alarmă în direcția alianței, pe care o consideră nefirească, dintre partidul pe care l-a condus o perioadă însemnată și USR.

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a punctat că, din punctul său de vedere, parteneriatul care se prefigurează între PNL și USR, în urma deciziei PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului, lasă loc liber unei consolidări nefirești a useriștilor.

USR conduce România

Aș vrea să știu ce reforme structurale voia să facă Bolojan? Repet, ce reforme vroia să facă Bolojan și nu vor nenorociții de pesediști? Aș vrea să văd o asumare până la capăt. Eu când îl văd pe Bolojan înconjurat de aceleași fețe care erau și lângă Orban și lângă Ciucă și lângă ăștia pe care îi înjură ei astăzi nu am cum să-i consider credibili. Aș vrea o asumare de la PSD pentru faptul că astăzi USR conduce România.

Nicușor Dan, mai puțin tefelist decât Bolojan

Politicianul a evidențiat ceea ce consideră un paradox, poziția președintelui țării.