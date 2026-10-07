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Crin Antonescu taxează declarația lui Nicușor Dan privind alegerile anticipate: Nu ai voie niciodată să spui asta/Ești apărătorul prestigiului minimal al țării tale

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Motivația pe care a oferit-o președintele țării refuzului de a convoca alegeri anticipate este una nefericită, care aduce prejudicii de imagine țării, a declarat Crin Antonescu în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube

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Fostul președinte al PNL a observat că, chiar dacă ar fi fost adevărată explicația cu investitorii străini care nu doresc alegeri anticipate în România, un președinte nu are voie să spună acest lucru.

„Nu pot să fac anticipate că se supără niște băieți de afară”

Din perspectiva lui Antonescu, acest gen de declarații contravin Constituției și legilor democrației.

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