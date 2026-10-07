Motivația pe care a oferit-o președintele țării refuzului de a convoca alegeri anticipate este una nefericită, care aduce prejudicii de imagine țării, a declarat Crin Antonescu în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.
Fostul președinte al PNL a observat că, chiar dacă ar fi fost adevărată explicația cu investitorii străini care nu doresc alegeri anticipate în România, un președinte nu are voie să spună acest lucru.
Din perspectiva lui Antonescu, acest gen de declarații contravin Constituției și legilor democrației.
„Unde mai ajungem să mai discutăm situații de felul celei în care un președinte de stat iese și spune că nu pot să fac alegeri. Ceea ce, până la urmă, mi-ar prescrie Constituția și ceea ce prescrie orice democrație. Nu pot să fac alegeri anticipate, că se supără niște băieți de afară. Și dacă ăsta este adevărul, se poate să fie într-o situație că ăsta este adevărul… Nu ai voie niciodată, tu președintele unei țări, nu din motive electorale.
Din motivul, între altele, că tu ești și apărătorul prestigiului minimal al țării tale. Nu poți spune asta. Eu nu vreau să pronunț vreun nume de țară, din respect pentru toate țările care sunt înregistrate la ONU. Dar nu se întâmplă nicăieri așa ceva. Ei bine, s-a întâmplat la noi și nu e nici o problemă”, a declarat Crin Antonescu în studioul Gândul.
Spunând că României îi dictează străinătatea, șeful statului practic întărește miturile suveraniste. În ansamblu, Nicușor Dan pare să facă acțiuni și declarații contrare „interesului și misiunii sale”, a conchis liderul liberal.
„În general, eu cred că ce face și ce spune domnul Nicușor Dan cu această declarație, cursul evenimentelor, arestarea lui Georgescu, de exemplu, care sigur eu nu pot să o atribui domnului Nicușor Dan. Așa s-a întâmplat. Toate aceste lucruri se întâmplă de parcă cineva chiar ar dori să mai bage niște voturi, parcă n-ar fi destule, în desaga suveraniștilor. Dacă tu faci și spui niște lucruri perfect contrare interesului și misiunii tale, atunci asta cum se cheamă?”