„Unde mai ajungem să mai discutăm situații de felul celei în care un președinte de stat iese și spune că nu pot să fac alegeri. Ceea ce, până la urmă, mi-ar prescrie Constituția și ceea ce prescrie orice democrație. Nu pot să fac alegeri anticipate, că se supără niște băieți de afară. Și dacă ăsta este adevărul, se poate să fie într-o situație că ăsta este adevărul… Nu ai voie niciodată, tu președintele unei țări, nu din motive electorale.

Din motivul, între altele, că tu ești și apărătorul prestigiului minimal al țării tale. Nu poți spune asta. Eu nu vreau să pronunț vreun nume de țară, din respect pentru toate țările care sunt înregistrate la ONU. Dar nu se întâmplă nicăieri așa ceva. Ei bine, s-a întâmplat la noi și nu e nici o problemă”, a declarat Crin Antonescu în studioul Gândul.

Contramisiunea lui Nicușor Dan

Spunând că României îi dictează străinătatea, șeful statului practic întărește miturile suveraniste. În ansamblu, Nicușor Dan pare să facă acțiuni și declarații contrare „interesului și misiunii sale”, a conchis liderul liberal.