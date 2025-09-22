Controversata Oana Țoiu, deținătoarea portofoliului de la Externe, a provocat o aprigă polemică în studioul emisiunii Ai Aflat! moderată de jurnalistul Ionuț Cristache. Verdictul invitatului său, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, a fost necruțător.

În viziunea maestrului Cristoiu, ministrul de Externe, Oana Țoiu, se remarcă printr-o crasă inadecvare față de importanța și complexitatea postului pe care îl deține. Situația este cu atât mai gravă cu cât portofoliul de Externe este unul crucial în complicata ordine a lumii care se reconfigurează în această perioadă.

” Țoiu e o nulitate, o impostoare. Pierdeți timpul (…) Oana Țoiu este o muscă și bâzâie prin încăpere. Nu are nicio vină, misiunea ei e să bâzâie. Problema e că dumneavoastră deschideți geamul și o lăsați să intre”, a comentat reputatul gazetar.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Eșec pe linie, până acum, pentru Oana Țoiu, în SUA. Nu a bifat nicio bilaterală importantă. Nu a călcat în Departamentul de Stat, instituție echivalentă cu Ministerul Afacerilor Externe. Niciun orizont clar pentru vizita de “la anul” a președintelui Nicușor Dan