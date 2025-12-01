Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu, verdict crunt de Ziua Națională: Avem o Românie așa cum și-ar dori-o Rusia! Pulbere!

Cristoiu, verdict crunt de Ziua Națională: Avem o Românie așa cum și-ar dori-o Rusia! Pulbere!

01 dec. 2025, 16:16, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția specială de 1 Decembrie a emisiunii Ai Aflat! a găzduit un dialog incitant între jurnaliștii Ion Cristoiu și Ionuț Cristache pe tema imaginii fără filtre a României de Ziua Națională. În opinia invitatului, țara noastră se confruntă cu o criză fără precedent, foarte pe placul Rusiei. 

Chestionat de moderator cum arată România astăzi, dacă i se pare mai dezbinată ca alte dăți sau mai dezorganizată, cunoscutul jurnalist a răspuns tranșant: Mai de rahat ca niciodată.

Ionuț Cristache și-a provocat invitatul să explice, în acest context, o teză mai veche a sa, potrivit căreia dacă rușii ar fi vrut să arate într-un fel țara asta, așa ar fi vrut să arate. În context, invitatul său a invocat și incidentul haotic de azi dimineață, când un așa-zis suveranist, lider al grupării Lupii tricolori, ar fi de fapt un userist. 

Cristoiu: O Românie în care poporul nu reacționează nici într-un fel

Avem, în primul rând, o Românie în care președintele îl sapă pe premier și invers, e limpede da? O Românie în care nu avem presa obiectivă, ci o presă partizană la nivel dezgustător. Că am întâlnit de genul ăla, gen Radu Tudor, ăștia de la antenă. Iar a stat două ore jumate, ce părere aveți? Nu e așa. Deci, aici, la București, avem o Românie unde așa zisa mișcare suveranistă, e împărțită nu știu cât. Avem o Românie în care unul care este un instigator în numele lupilor tricolori și el este userist. Cum să numească Lupii tricolori userist?  Și vrea să ia tricolorul înapoi să-l ia de la suveraniști și să îl dea lui Mosteanu. 

Avem o Românie în care principalul partid de opoziție face un congres despre care eu, Cristoiu, a trebuit să fac eforturi ca să aud. Păi nu era normal să fie principalul moment? O Românie în care, așa cum mă așteptam, așa zisa mișcare suveranistă se taie în fiecare zi, se face bucățele. O Românie în care poporul nu reacționează nici într-un fel, pentru că dacă te iei după imaginile din presă, rezultă că poporul e de acord cu tăierile. O Românie în care Ludovic Orban, după ce e dat afară, devine rebel și dizident, da? O Românie în care nu are apă, o Românie cu solariile.

Dacă ar fi să sintetizeze România momentului într-o singură propoziție, ar fi o Românie așa cum o vor rușii. Pulbere, a completat Cristoiu.

Nicușor Dan nici măcar nu mai mimează

În cadrul dialogului, moderatorul și invitatul său au creionat sumar un tablou al ultimilor președinți ai țării, Nicușor Dan având o notă specifică.

Ionuț Cristache: Dar știți că noi ne întrebam după mandatul lui Băsescu, de unde vine Iohannis și unește România? A făcut-o praf. După Iohannis toți ziceam, nu are cum să vină unul mai slab, mai lipsit de energie, mai abulic decât Iohannis. Și ne-am trezit cu Nicușor Dan. Nu că e butada românească din rău în mai rău, dar pare că chiar asta e realitatea.

Ion Cristoiu: Mult mai grav este următorul lucru, avem de la Traian Băsescu degradarea democrației, de la el început, dar odată cu venirea Nicușor Dan avem un lucru mult mai grav. Nici măcar nu mai mimează. Nici măcar nu se mai prefac. Înainte se mai prefăceau.

Cele mai noi