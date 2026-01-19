Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos. ”Niciodată România nu a avut ghinionul unui asemenea președinte”

Cristoiu explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos. ”Niciodată România nu a avut ghinionul unui asemenea președinte”

19 ian. 2026, 15:43, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

România nu e reprezentată la Forumul de la Davos, la care participă principalii lideri ai lumii. Președintele Nicușor Dan a justificat senin absența ta de la acest eveniment crucial prin faptul că nu umblă teleleuprin lume. Jurnalistul Ionuț Cristache a comentat, alături de invitatul său în emisiunea Ai Aflat! de luni, mizele absenței României.

În acest context, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție și statutul unuia dintre oamenii apropiați de Nicușor Dan, Marius Lazurca (favorit la șefia SIE), în care vede o dezamăgire personală.

Dezamăgirea Lazurca

Domnul Marius Lazurca, o nouă uriașă dezamăgire pentru mine. Auzisem de pe la suveraniști, chiar intelectuali, că e citit, dar a fost un interviu catastrofal. El la două propoziții vorbea de Nicușor Dan. Am înțeles că ești consilier și că vrei să ajungi la SIE. Și sigur va ajunge, dar… Din ce zicea el, cu deosebit respect, mai că se ridica în picioare și se uita dacă nu-i descheiat la prohob. Cum poți să vorbești de președinte în asemenea împrejurare. Se creiona următorul personaj. Nu se duce la Davos, deoarece este sub asediul crizelor din România. Deci președintele României trebuie să rămână aici, pentru că în fiecare zi e o criză pe care o rezolvăm. Vă amintesc că între 23 decembrie și 6 ianuarie a dispărut. Deci cum dracu de era sub asediu? A stat 5 ore, mai țineți minte, în Spartanul ăla, care nu avea comunicație.

Și a doua chestiune a fost un lucru care eu nu l-am suportat niciodată, la cei care se dau intelectuali. Adică el era prețios în 10 de formulări. A zis calendarizat. Adică țața Leana, care spală scările, zice, bă, ce deștept e ăsta, a comentat invitatul. 

Momentul mondial cere diplomație

În aceeași intervenție, cunoscutul jurnalist a reafirmat că, din punctul său de vedere, România nu s-a mai confruntat în istoria sa cu un asemenea lider inadecvat, poate cu excepția anului 1940.

Ion Cristoiu: Problema cea mai mare, noi am discutat-o și înainte, o să o spun de fiecare dată până în fața plutonului de execuție. Niciodată România, poate cu excepția anului 40, nu a avut un ghinion să aibă un asemenea președinte, într-un asemenea moment. Poate că în alte momente. 

Ionuț Cristache: Care e dezacordul major între moment și personaj? Între momentul pe care îl trăim și personajul Nicușor Dan. Unde nu e rima?

Ion Cristoiu: Momentul mondial cere diplomație.

