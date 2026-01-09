Ion Cristoiu: „Președinția lui Nicușor Dan este o chestiune unică în istoria României”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan este o chestiune unică în istoria președinției țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Mai ales în țările din Vest, dar peste tot în lume, avem de-a face cu o tendință de, cum să spun, de umanizare a funcției. Vezi Trump… Nu cred că pe Donald Trump îl tragi de bârne. Nu, dimpotrivă. Prima caracteristică la Nicușor Dan este că el nu mai lasă nicio umbră de mister.”

