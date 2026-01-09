Ion Cristoiu: „Președinția lui Nicușor Dan este o chestiune unică în istoria României”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan este o chestiune unică în istoria președinției țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan este o chestiune unică în istoria președinției țării. Acesta a început prin a spune că este surprins de alegerea președintelui Dan. Jurnalistul susține că funcția de președinte are o anume sacralitate. În acest sens, Cristoiu afirmă că toți președinții României s-au conformat cumva la această sacralitate. Nicușor Dan, adaugă acesta, nu prezintă nicio umbră de mister.
„Nu e prima dată, mă, noi am discutat aproape la fiecare emisiune despre această nouă președinție, care pe mine și pe tine, care suntem așa, oameni serioși, ne surprinde. Ne surprinde pentru că este o chestiune unică în istoria modernă a României. Adică, nici Cuza, care era o legendă când se ducea acolo cu ocaua mică… Dar dacă te uiți așa: Regele Carol I, Regele Ferdinand, ca să zic așa toți conducătorii, Carol al II-lea, Mareșalul Antonescu, Gheorghiu-Dej, Ceaușescu… Nici nu mai spun de președinții postdecembriști, Iliescu, Constantinescu, Băsescu… Adică funcția de conducător al unei țări, că e rege sau președinte, are o anumită sacralitate care ține de funcție, fără ea, fără acest moment… Eu am spus că avem, că asistăm la o degradare a funcției. Asta e o constatare. Am spus că eu și tu că suntem oameni serioși, nu înțelegem. Acuma, bun… Și-am explicat de ce, mai ales în țările din Vest, dar peste tot în lume, adică avem de-a face cu o tendință de, cum să spun, de umanizare a funcției. Vezi Trump… Nu cred că pe Donald Trump îl tragi de bârne. Nu, dimpotrivă. Și Putin face… Adică se vede clar că ăla, președintele, prima caracteristică la Nicușor Dan este că el nu mai lasă nicio umbră de mister.”, a explicat jurnalistul.