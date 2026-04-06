Cristoiu îl ridiculizează pe Miruță: ”Nici Eminescu, nici Macedonski, n-am mai întâlnit în literatură așa metaforă/Trebuie să-l facem poet național”

Intervențiile publice ale ministrului Apărării, Radu Miruță, nu trec mai niciodată neobservate. Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în emisiunea Ai Aflat, Ion Cristoiu, au analizat nuanțele celui mai recent discurs al acestuia.

Provocat de moderatorul emisiunii mara Gândul să comenteze memorabila declarație a lui Miruță, potrivit căruia avioanele americanilor trec pe aici să-și tragă sufletul, cunoscutul gazetar a oferit o explicație ironică.

Miruță, un izvor nesecat de metafore

Ion Cristoiu: Nici Eminescu, în momentul când a scris Luceafărul… Atenție, asta-i așa, avioanele cisterne. De fapt, nu e Eminescu, e gen Macedonski. Cânta un matelot la proră, da? Deci, avioanele cisterne, ălea uriașe, așa, care au suflet. Nu am mai întâlnit în istoria literaturii române o metaforă așa de bună. E poet, eu zic să-l facem poet național. Da, este un izvor nesecat de….

Ionuț Cristache: Domnule Miruță, faceți o seară dedicată literaturii la MApN? Că știu că toți ăștia din MApN, știți că au, când te întâlnești cu ei  câteodată, să-ți dea un petec de hârtie, să-ți arate un vers, că se visează ei epigramiști. Ce dracu se mai visează? Epigramiști. Așa și… Mie tot timpul… Deci în 90% dintre cazuri, când mă întâlnesc cu un temenul Și eu scriu. Zic, pe eu nu scriu în primul rând Dar eu cu versurile. Așa și domnul Miruță, faceți dracu un cenaclu de miercuri. 

Dronele care sparg nuci

Ministrul Apărării a dat, luni, mai multe detalii despre proiectul româno-ucrainean privind producția de drone. Acesta ar putea fi pus în practică în jumătate de an. Viitoarea fabrică de drone din România ar trebui să-și actualizeze permanent tehnologia, a spus la RFI Radu Miruță.

„Dacă fabrici niște drone cu vârf de tehnologie astăzi, peste o jumătate de an s-ar putea să le folosești doar ca să spargi nuci cu ele, pentru că tehnologia de peste o jumătate de an va fi diferită, nu vei mai avea avantaj competitiv pe câmpul de luptă”, a precizat vicepremierul.

Miruță, o nouă vorbă antologică: Avioanele americane își trag sufletul în România

Ce funcție a omis să treacă în CV ministrul Apărării, Radu Miruță. Declarațiile oficialului sunt contrazise de documente din instanță

EXCLUSIV Sceneta filmării cu Ponta, Coldea și Nicușor Dan, demontată de Cristoiu. ”Mojicul a fost Nicușor Dan/Din start Lasconi a fost ticăloasă”
15:40
Sceneta filmării cu Ponta, Coldea și Nicușor Dan, demontată de Cristoiu. ”Mojicul a fost Nicușor Dan/Din start Lasconi a fost ticăloasă”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 6 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
15:55
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 6 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXCLUSIV Tăriceanu, dezvăluire de la summitul NATO de la Bucuresti, din 2008, la care a participat și Vladimir Putin
14:13, 05 Apr 2026
Tăriceanu, dezvăluire de la summitul NATO de la Bucuresti, din 2008, la care a participat și Vladimir Putin
EXCLUSIV Bolojan taie în carne vie. Bușcu: E o lipsă de umanitate/Poporul român știe că cei care îl conduc fură
11:29, 03 Apr 2026
Bolojan taie în carne vie. Bușcu: E o lipsă de umanitate/Poporul român știe că cei care îl conduc fură
EXCLUSIV 500 euro oul pascal în orașul lui Dominic Fritz. Bușcu: “Un partid se vindecă de tupeu abia după ce trece prin arestări“
17:42, 02 Apr 2026
500 euro oul pascal în orașul lui Dominic Fritz. Bușcu: “Un partid se vindecă de tupeu abia după ce trece prin arestări“
EXCLUSIV Se pune batista pe țambal în scandalul vaccinurilor? Bușcu: Vinovatul poate fi găsit în câteva zile
16:41, 02 Apr 2026
Se pune batista pe țambal în scandalul vaccinurilor? Bușcu: Vinovatul poate fi găsit în câteva zile
Mediafax
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
Digi24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Cancan.ro
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
Mediafax
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub semnul restricțiilor din Ierusalim
Click
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. Locuiește în Timișoara, a ieșit din lumina reflectoarelor și e o prezență discretă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Ce a dezvăluit una dintre cele mai detaliate analize de până acum cu mostrele de pe asteroidul Bennu?
FLASH NEWS Scandal de corupție cu fonduri UE în Grecia. Premierul Mitsotakis presează Parchetul European să clarifice ancheta privind subvențiile agricole
17:43
Scandal de corupție cu fonduri UE în Grecia. Premierul Mitsotakis presează Parchetul European să clarifice ancheta privind subvențiile agricole
FLASH NEWS Bolizi de lux intrați ilegal în România. Cum fenta vama o rețea condusă de un francez și un belgian
17:43
Bolizi de lux intrați ilegal în România. Cum fenta vama o rețea condusă de un francez și un belgian
COMUNICAT David Popovici a luat masa cu 12 copii dintr-o casă familială. Ce mesaj a transmis campionul și cu ce ocazie
17:10
David Popovici a luat masa cu 12 copii dintr-o casă familială. Ce mesaj a transmis campionul și cu ce ocazie
CONTROVERSĂ Serviciile secrete sârbe îl contrazic pe Viktor Orban și spun că Ucraina nu este implicată în tentativa de a arunca în aer Balkan Stream
17:07
Serviciile secrete sârbe îl contrazic pe Viktor Orban și spun că Ucraina nu este implicată în tentativa de a arunca în aer Balkan Stream
SPORT Medicii de la Spitalul Universitar, în ședință pentru a decide ce e de făcut în cazul lui Mircea Lucescu
17:07
Medicii de la Spitalul Universitar, în ședință pentru a decide ce e de făcut în cazul lui Mircea Lucescu
Dumitru Prunariu explică detaliile misiunii Artemis II, în exclusivitate pentru Gândul. Zborul istoric către Lună, văzut prin ochii singurului cosmonaut român
17:05
Dumitru Prunariu explică detaliile misiunii Artemis II, în exclusivitate pentru Gândul. Zborul istoric către Lună, văzut prin ochii singurului cosmonaut român

