Intervențiile publice ale ministrului Apărării, Radu Miruță, nu trec mai niciodată neobservate. Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în emisiunea Ai Aflat, Ion Cristoiu, au analizat nuanțele celui mai recent discurs al acestuia.

Provocat de moderatorul emisiunii mara Gândul să comenteze memorabila declarație a lui Miruță, potrivit căruia avioanele americanilor trec pe aici să-și tragă sufletul, cunoscutul gazetar a oferit o explicație ironică.

Miruță, un izvor nesecat de metafore

Ion Cristoiu: Nici Eminescu, în momentul când a scris Luceafărul… Atenție, asta-i așa, avioanele cisterne. De fapt, nu e Eminescu, e gen Macedonski. Cânta un matelot la proră, da? Deci, avioanele cisterne, ălea uriașe, așa, care au suflet. Nu am mai întâlnit în istoria literaturii române o metaforă așa de bună. E poet, eu zic să-l facem poet național. Da, este un izvor nesecat de….

Ionuț Cristache: Domnule Miruță, faceți o seară dedicată literaturii la MApN? Că știu că toți ăștia din MApN, știți că au, când te întâlnești cu ei câteodată, să-ți dea un petec de hârtie, să-ți arate un vers, că se visează ei epigramiști. Ce dracu se mai visează? Epigramiști. Așa și… Mie tot timpul… Deci în 90% dintre cazuri, când mă întâlnesc cu un temenul Și eu scriu. Zic, pe eu nu scriu în primul rând Dar eu cu versurile. Așa și domnul Miruță, faceți dracu un cenaclu de miercuri.

Dronele care sparg nuci

Ministrul Apărării a dat, luni, mai multe detalii despre proiectul româno-ucrainean privind producția de drone. Acesta ar putea fi pus în practică în jumătate de an. Viitoarea fabrică de drone din România ar trebui să-și actualizeze permanent tehnologia, a spus la RFI Radu Miruță.

„Dacă fabrici niște drone cu vârf de tehnologie astăzi, peste o jumătate de an s-ar putea să le folosești doar ca să spargi nuci cu ele, pentru că tehnologia de peste o jumătate de an va fi diferită, nu vei mai avea avantaj competitiv pe câmpul de luptă”, a precizat vicepremierul.

